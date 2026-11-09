젠슨 황 "아내 두고 외도했다"…불륜 인정

<앵커>



젠슨 황 엔비디아 최고경영자가 중국 정보기관의 스파이로 의심받는 여성 기업인과의 불륜 관계를 시인했습니다. 미국 의회가 초당적인 조사를 예고한 가운데, 트럼프 대통령은 젠슨 황을 옹호했습니다.



김민표 기자입니다.



<기자>



젠슨 황 엔비디아 CEO는 회사 임직원에 보낸 이메일에서 "아내를 두고 외도했다. 아내와 자식들에게 상처를 줬고 어떠한 변명의 여지도 없다"며 "가족과 임직원 모두에게 사과한다"고 말했습니다.



또 "엔비디아를 이끄는 것은 내 인생의 특권"이고 "신뢰를 다시 얻기 위해 노력하겠다"며 회사 경영을 계속할 뜻을 밝혔습니다.



엔비디아 이사회는 성명에서 독립적인 위원회가 감독하는 조사에 착수했다면서 "다만, 국가 안보나 엔비디아의 기밀이 유출됐다고 볼 만한 근거는 없다"고 밝혔습니다.



미국 의회에서도 여야를 막론하고 진상 규명을 위해 강도 높은 조사를 예고하고 나섰습니다.



뉴욕타임스는 마코 루비오 미국 국무장관이 젠슨 황과 중국 스파이로 의심되는 여성의 관계를 경고하는 기밀 문건 작성을 직접 감독했고, 문건은 올봄 트럼프 행정부 고위 당국자들에게 배포됐다고 보도했습니다.



문건은 중국 여성 앨리스 황에 대한 미국 정보당국의 전자 감청 자료를 토대로, 앨리스 황이 근무한 메가스피드가 엔비디아의 AI 반도체를 중국으로 밀반입하는 데 관여했을 가능성과 젠슨 황과 연인 관계라는 점 등을 경고한 것으로 알려졌습니다.



트럼프 미국 대통령은 젠슨 황을 "훌륭한 사람"이나 "명예로운 사람"이라고 옹호하며 이달 중순 에이펙 정상회의 참석을 위한 중국 방문에 그를 꼭 데려갈 것이라고 말했습니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 : 분명히 말씀드리지만, 저는 그분에게 아무 일 없이 다 잘 되길 바랍니다. 그동안 정말 훌륭하게 잘해 주셨어요.]



블룸버그 통신은 엔비디아가 황 CEO에게 집중된 지배구조 때문에 후계 구도가 준비되지 않아 갑작스러운 리더십 부재로 이어질 수 있는 위험성을 드러냈다고 분석했습니다.



(영상편집 : 신세은)