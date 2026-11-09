'조작기소 의혹 특검법' 여야 충돌…국힘 "헌법소원 검토"

<앵커>



조작기소 의혹 특검법을 둘러싸고 여야의 충돌이 격화하고 있습니다. 국민의힘은 청와대 앞에서 최고위를 열고 특검법 헌법소원과 이재명 대통령 탄핵까지 거론하며 공세 수위를 높였고, 민주당은 국민의힘이 특검법을 왜곡해 선동하고 있다며 강하게 반발했습니다.



김관진 기자입니다.



<기자>



오늘(9일) 오전 청와대 앞에서 현장 최고위원회의를 연 국민의힘.



지난 6일 국회를 통과한 조작기소 의혹 특검법을 이른바 '이재명 탈옥법'으로 규정하고, 이 대통령을 겨냥해 비판을 쏟아냈습니다.



[장동혁/국민의힘 대표 : (이재명 대통령이) 탈옥 프로젝트를 감행하는 순간 이재명 탄핵 프로젝트, 이재명 재판 재개 프로젝트가 시동을 걸게 될 것입니다.]



정점식 원내대표는 특검법이 법 앞의 평등과 사법권 독립 등을 침해한다며 헌법소원 제기를 검토하겠다고 밝혔습니다.



국민의힘 법사위원들도 특검법 강행 처리에 반발하며 오늘 예산소위를 비롯한 향후 법사위 일정에 불참하겠다고 선언했습니다.



국민의힘은 청와대 앞 장외투쟁도 이어간다는 방침입니다.



민주당은 국민의힘이 법안 내용을 왜곡하고 있다고 반박하며, "특검법은 윤석열 정권의 정치 검찰이 정적 제거를 위해 수사권과 기소권을 악용했는지를 규명하기 위한 목적"이라고 주장했습니다.



특히 국민의힘이 이 대통령 탄핵을 주장한 데 대해 헌정 질서를 뒤흔드는 위험천만한 발상이라며 즉각 사과를 요구했습니다.



[한병도/민주당 원내대표 : 헌법의 무게를 망각한 위험천만한. 발상입니다. 자당 출신 대통령 2명이나 탄핵을 당하고도 그 엄중함을 깨닫지 못하다니, 후안무치도 이 정도면 병입니다.]



민주당은 야당의 장외투쟁을 정치 공세로 규정하고, 정기국회 예산안 심사에 집중하겠다는 방침입니다.



(영상편집 : 이승진)