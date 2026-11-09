이용철, 공소취소 묻자 "법과 원칙 따르는 것이 바람직"

<앵커>



이용철 법무부 장관 후보자가 오늘(9일) 후보자 지명 후 첫 출근길에서 기자들을 만났습니다. 이재명 대통령 사건의 공소취소 논란에 대해 묻자 "진상규명에 집중하는 것이 맞다"며 "나머지 일은 법과 원칙에 따르는 것이 바람직하다"고 말했습니다.



박재연 기자가 보도합니다.



<기자>



이용철 법무부 장관 후보자는 오늘 출근길에서 자신과 관련해 제기된 의혹 등에 대해 적극적으로 설명했습니다.



이재명 대통령 사건 공소취소 관련 논란에 대해서는 "이 대통령이 특검이 진상 규명에만 집중하도록 건의했고, 국회도 그에 맞게 특검법을 제정했다"면서 "진상규명에 집중하는 것이 맞다"라고 밝혔습니다.



하지만 특검 수사 이후 공소취소를 추진할지 여부에 대해서는 원론적 답변만 했습니다.



[이용철/법무부 장관 후보자 : 나머지 일은 법과 원칙에 따라 저기 하는 것이 바람직하다고 생각합니다.]



이 대통령과의 오랜 친분에 대해서는 "친분이 장관직을 맡는 데 결격 사유가 될 거라고 생각하진 않는다"고 말했고, 법무 행정에 취약할 거란 지적에 대해서도 입장을 밝혔습니다.



[이용철/법무부 장관 후보자 : 30년의 법조인으로서의 경력 그리고 방위사업청이라는 큰 조직을 무난히 이끌었던 그런 행정적인 경험들을 두루 활용한다면 부족한 부분은 충분히 메울 수 있을 거라고 생각합니다.]



유동규 씨가 성남시 시설관리공단 기획본부장으로 임용될 당시 임원추천위원이었다는 점 등을 근거로 제기되는 '대장동 숨은 설계자 의혹'에 대해선 "유 전 본부장을 선임한 건 2010년의 일로, 대장동 사업과 아무런 관계가 없다"고 반박했습니다.



[이용철/법무부 장관 후보자 : 저는 그때나 지금이나 대장동 사업에 대해서 아는 게 거의 없습니다.]



이 후보자는 또 자신과 도박을 했다는 유동규 씨의 주장에 대해서는 "가족이나 친구들과의 일시적 오락을 넘어서는 거액의 도박을 해본 일이 없다"고 반박했습니다.



(영상취재 : 양현철, 영상편집 : 위원양)