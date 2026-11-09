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'첫 태극마크' 손정범, K리그 '이달의 영플레이어' 첫 선정

홍석준 기자
작성 2026.11.09 11:44 조회수
FC서울 손정범(오른쪽) (사진=한국프로축구연맹 제공, 연합뉴스)
▲ FC서울 손정범(오른쪽)

국가대표팀에 처음 발탁된 FC서울의 2007년생 미드필더 손정범이 생애 처음 '이달의 영플레이어'로도 뽑혔습니다.

한국프로축구연맹은 "손정범이 2026시즌 10월 '이달의 영플레이어 상'을 받았다"고 오늘(9일) 밝혔습니다.

손정범이 이달의 영플레이어상을 수상한 것은 처음입니다.

서울 소속 선수로는 2025년 7월 황도윤에 이은 두 번째 수상입니다.

이달의 영플레이어상은 매달 K리그1에서 가장 뛰어난 활약을 펼친 영플레이어에게 주는 상입니다.

후보에는 손정범을 비롯해 서재민(인천), 김지훈(안양), 김동화(광주) 등 총 9명이 이름을 올렸습니다.

손정범은 평가 대상 기간 4경기에 모두 출전했습니다.

32라운드부터는 3경기 연속 선발 출전하며 중원에서 꾸준히 활약했고, 특히 33라운드 강원FC전(1-1 무)에서 서울이 10년 만의 K리그1 우승을 조기에 확정하는 데 기여했습니다.

손정범은 소속팀에서 활약으로 11월 A매치 2연전에 나설 국가대표팀에도 처음으로 발탁됐습니다.

손정범에게는 트로피와 함께 상금이 수여됩니다.

(사진=한국프로축구연맹 제공, 연합뉴스)
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