'원정팬 입장 금지'에 자기 팀 버스 막아…네덜란드 프로축구 경기 취소

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▲ 피테서와 원정 경기를 안내했던 더 흐라프스하프 구단. 그러나 이 경기는 취됐다.

네덜란드 프로축구에서 원정 관중 입장 금지 조처에 뿔난 팬들이 자기 팀 선수단 버스의 출발을 막아 경기가 취소되는 일이 벌어졌습니다.네덜란드 2부 리그의 라이벌인 피테서와 더 흐라프스하프의 맞대결이 8일 낮 12시 15분(현지시간) 네덜란드 아른험의 헬레도머에서 벌어질 예정이었으나 원정팀인 더 흐라프스하프 선수단이 경기장에 도착하지 않아 경기가 열리지 못했습니다.이는 더 흐라프스하프의 서포터들이 연고지인 두틴험에서 자기 팀 선수단의 출발을 막았기 때문입니다.ESPN에 따르면 더 흐라프스하프 팬들은 아른험 보안 당국이 원정 응원석을 기존 800석에서 500석으로 줄여 배정한 데다 추가적인 안전 수칙까지 내걸자 불만을 품고 있었습니다.이에 일부 팬이 해당 조건을 따르길 거부하자 경기 전날 밤 원정 팬들의 경기장 입장이 전면 금지됐습니다.그러자 팬들이 경기 당일 아침에 더 흐라프스하프의 홈구장 출입구를 가로막고 주차장 출입문을 잠가 선수단 버스가 출발하지 못하도록 했습니다.이번 사안은 네덜란드축구협회(KNVB) 징계위원회에 회부될 예정입니다.네덜란드 협회는 곧바로 성명을 내고 "오늘 경기가 이렇게 열리지 못하게 된 것은 용납할 수 없는 일이다. 팬들이 축구 경기를 불가능하게 만드는 행위는 결코 받아들일 수 없다"면서 "이러한 행동은 자기 구단과 선수단, 축구라는 스포츠는 물론, 응원하기 위해 경기장을 찾은 수천 명의 팬들에게도 피해를 주는 것"이라고 밝혔습니다.그러면서 "관련 규정에 따라 이번 사안은 징계위원회에 회부될 예정"이라면서 "리그 운영위원회는 이례적인 이번 상황에 대해 추가 논의할 것이다. 새로운 경기 일정과 후속 조치에 관한 자세한 내용은 논의 이후 발표될 예정"이라고 덧붙였습니다.(사진=더 흐라프스하프 구단 SNS, 연합뉴스)