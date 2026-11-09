지진 발생 10분 만에…"아나운서의 귀감" 화제 된 이유

일본 공영방송 NHK의 한 아나운서가 안경을 쓴 채 화장 안 한 맨얼굴로 새벽에 발생한 지진 속보를 전하는 모습이 일본 누리꾼들 사이에서 화제가 되고 있습니다.



닛칸스포츠는 9일 NHK 나가노방송국의 이나이 사야카 아나운서가 지진 속보를 전하는 모습과 관련해 엑스에서 칭찬의 목소리가 이어지고 있다고 전했습니다.



일본 기상청에 따르면 어제(8일) 오전 1시 4분쯤 시즈오카현 서쪽에서 규모 5.7의 지진이 발생했습니다.



아이치현에서 최대 진도 5강의 흔들림이 발생했고, 20명 이상이 부상했습니다.



입사 3년 차 아나운서인 그는 지진 발생 10분 후 NHK 나가노방송국에서 현지 분위기를 전했습니다.



메이크업 없이 맨얼굴로 안경을 쓰고 소식을 전달했는데, 캐주얼한 파란색 스웨터 차림에 머리카락이 제대로 정리되지 않은 모습이었습니다.



일본에서 여성 아나운서가 안경을 쓰고 방송을 진행하는 것은 드문 일입니다.



이나이 아나운서는 방송국 홈페이지에 자신이 주안점을 두고 있는 분야로 '마이너리티'와 함께 '방재'를 꼽기도 했습니다.



그는 방송에서 "지진이 발생했을 때 나가노시의 자택에 있었다.



스마트폰에서 긴급지진속보가 발동했다고 알려줘서 서둘러 방송국에 왔다"고 말하며 현지 상황을 전했습니다.



방송이 나간 뒤 엑스에는 "15분 전엔 자고 있었을 텐데 대응이 빠르다", "호흡이 거친 걸 보니 서둘러서 온 것 같다", "아나운서의 귀감이다", "호흡이 정돈되지 않은 채로 '넘어지지 않도록 주의해달라'고 당부하고 있다" 등 칭찬의 글이 이어지고 있습니다.

