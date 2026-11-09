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김민석 "소방시설·장비 등 지원 확대…소방 재원 다변화하겠다"

김관진 기자
작성 2026.11.09 11:26 조회수
더불어민주당 김민석 대표가 9일 오전 경북 구미시 호텔 금오산에서 열린 최고위 회의에서 발언하고 있다. (사진=연합뉴스)
▲ 더불어민주당 김민석 대표가 9일 오전 경북 구미시 호텔 금오산에서 열린 최고위 회의에서 발언하고 있다.

김민석 민주당 대표가 제64주년 소방의 날을 맞아 "소방시설과 장비 등 국고 보조 사업 지원을 확대하고 소방 재원을 다변화해서 소방 재정을 지속적으로 확충해 나가겠다"고 밝혔습니다.

김 대표는 오늘(9일) 열린 경북 구미 현장 최고위원회의에서 "어제 고위 당정협의회에서 소방 관련 필수 투자에 대한 재정 지원, 그리고 지방 정부의 재정 부담 완화에 뜻을 모았다"며 이같이 강조했습니다.

그는 "앞으로 범정부 재정 분권 TF에서 이 사안을 구체화하고 당 차원에서도 재정 분권 특별위원회를 구성해서 적극적으로 뒷받침하겠다"고 덧붙였습니다.

김 대표는 또 고용노동부의 청년 취업 지원 제도를 환영한다면서 "청년의 첫 취업만큼은 국가가 책임져야 한다"며 "대기업, 중소기업 간 일자리 격차를 줄이고 지역에도 청년들이 선호하는 좋은 일자리를 많이 만들어야 한다"고 말했습니다.

(사진=연합뉴스)
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