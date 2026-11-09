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한병도 "국힘 장외집회 막장·막말 파티…탄핵 발언 좌시 안 해"

김관진 기자
작성 2026.11.09 11:27 조회수
한병도 "국힘 장외집회 막장·막말 파티…탄핵 발언 좌시 안 해"
▲ 더불어민주당 한병도 원내대표가 9일 오전 경북 구미시 호텔 금오산에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.

한병도 민주당 원내대표가 국민의힘이 '조작기소 의혹 특검법'에 반대하며 개최한 집회에서 이재명 대통령 탄핵을 주장한 데 대해 "헌법의 무게를 망각한 위험천만한 일"이라고 비판했습니다.

한 원내대표는 오늘(9일) 경북 구미의 한 호텔에서 열린 최고위원회의에서 "지난 주말 있었던 국민의힘 장외 집회는 한마디로 막장·막말 파티였다"며 이같이 말했습니다.

그는 "국민이 선출한 대통령을 탈옥범이라 부르고 멍석말이까지 입에 올리며 탄핵을 외쳤다"며 "대통령 탄핵은 당내 결속과 세 과시를 위해 함부로 꺼내 들 정치적 구호가 아니다"라고 지적했습니다.

이어 "국민의힘 출신 대통령 2명이나 탄핵을 당하고도 그 엄중함을 깨닫지 못하다니 후안무치도 이 정도면 병"이라며 "국민의힘은 대통령 탄핵 발언을 취소하고 즉각 사과하시라"고 촉구했습니다.

그러면서 "이 문제를 결코 좌시하지 않겠다. 모든 수단과 방법을 동원해 엄중하게 그 책임을 묻겠다"고 강조했습니다.
 
(사진=연합뉴스)
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