이용철 엄호 나선 민주 "흠집내기 멈춰야…현장 역량 쌓은 실력자"

▲ 신임 법무부 장관 후보자로 지명된 이용철 방위사업청장이 9일 정부과천청사 방위사업청으로 출근하며 기자의 질문에 답하고 있다.

민주당이 이용철 법무부 장관 후보자가 이재명 대통령과 연결고리가 있다는 야당의 공세에 "근거 없는 비방으로 후보자 흠집 내기를 중단하라"고 응수했습니다.신현영 민주당 대변인은 오늘(9일) 국회 브리핑에서 이 후보자에 대해 "개혁의 현장에서 실무 역량을 쌓아온 '숨은 실력자"라며 이같이 엄호했습니다.신 대변인은 "이 후보자는 비검찰 출신 법률가로 민주사회를 위한 변호사모임과 경제정의실천시민연합, 참여정부 청와대 비서관 등을 거치며 법률과 시민사회 국정 운영을 두루 경험했다"고 설명했습니다.그러면서 "국민 중심의 법무행정과 형사사법 체계의 안착에 기여할 것"이라며 "국민의힘은 사실에 근거한 검증 대신 '대장동 설계자'라는 낙인부터 찍어선 안 된다"고 비판했습니다.신 대변인은 성남도시개발공사 기획본부장을 맡았던 유동규 씨가 지난 6일 유튜브 채널에 출연해 제기한 이 후보자의 도박 의혹에 대해선 "이 후보자가 거액의 판돈을 건 도박을 한 적이 없다는 입장을 분명히 했다"며 "구체적 근거를 제시하지 않은 채 자극적인 표현으로 인격과 공직관을 재단하는 것은 공직 후보자 검증 과정에서 사라져야 할 나쁜 관행"이라고 반박했습니다.국회 법제사법위원회 여당 간사인 김의겸 의원도 오늘 CBS라디오에 나와 "(이 후보자가) 이 대통령과 수직적인 관계는 아니라고 생각한다"고 옹호했습니다.김 의원은 이 후보자가 이 대통령의 재판에 대해서 공소취소를 시도할 것이라는 야권의 공세엔 "공소 취소할 수 있는 권한은 수사 검사거나 또는 공소 유지하고 있는 검사"라며 "지금 어떤 세상인데 그 담당 검사의 소신이나 원칙을 꺾어가면서 억지로 공소취소하게 만들 수 없다, 저는 그런 세상이 아니라고 생각한다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)