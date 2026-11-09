'어벤져스: 둠스데이', 예상 수익 약 1조 3,552억 원…내한도 이미 확정

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올 하반기 최고 기대작으로 꼽히는 영화 '어벤져스: 둠스데이'가 압도적인 화제성과 더불어 높은 기대감을 입증하는 각종 흥행 지표까지 보여주고 있다.'어벤져스: 둠스데이'는 IMDb가 선정한 올해 가장 기대되는 작품 1위에 오르며 압도적인 화제성을 입증했다. 특히 '오디세이', '듄: 파트 3' 등 쟁쟁한 대작들을 제치고 정상에 올라 더욱 의미를 더한다.여기에 개봉 3개월 전 진행된 북미 사전 티켓 판매에서 수익이 5천만 달러를 돌파하며 흥행 신드롬을 예고하고 있다. 이러한 기대감을 바탕으로 외신들은 북미 오프닝 수익 3억 달러(한화 약 4,065억 원), 전 세계 흥행 수익 10억 달러(한화 약 1조 3,552억 원)를 넘어설 것으로 전망하고 있다.'어벤져스: 둠스데이'는 '어벤져스' 시리즈 전편을 연출한 루소 형제가 메가폰을 잡아 완성도와 신뢰도를 높인다. 또한 '아이언맨'으로 마블의 역사를 써 내려간 전설적인 배우 로버트 다우니 주니어가 '닥터 둠' 역을 맡아 전 세계적인 반향을 일으키고 있다.여기에 크리스 에반스, 크리스 헴스워스, 페드로 파스칼, 톰 히들스턴, 바네사 커비, 세바스찬 스탠, 안소니 마키, 플로렌스 퓨, 폴 러드, 레티티아 라이트, 시무 리우, 채닝 테이텀, 이안 맥켈런, 와이어트 러셀, 테노치 우에르타 메히아, 에본 모스-바크라크, 켈시 그래머, 루이스 풀먼, 대니 라미레즈, 조셉 퀸, 데이빗 하버, 윈스턴 듀크, 해나 존-케이먼, 패트릭 스튜어트, 알란 커밍, 레베카 로미즌, 제임스 마스던, 헤일리 앳웰, 캐서린 뉴튼 등 MCU를 총망라한 캐스팅 라인업을 완성했다.'어벤져스' 시리즈는 국내에서 3편이나 천만 흥행에 성공한 '믿고 보는 흥행 시리즈'다. 한국 시장이 가지는 흥행력을 아는 마블 스튜디오는 영화의 주역인 크리스 에반스, 크리스 헴스워스 그리고 마블을 이끄는 수장이자 프로듀서인 케빈 파이기까지 국내 내한을 일찌감치 확정했다. 또 한 번의 천만 흥행을 노리는 행보다.'어벤져스: 둠스데이'는 2026년 12월 16일 극장 개봉 예정이다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)