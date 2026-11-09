23년 만에 얻은 첫 한국시리즈 우승…강민호를 버티게 한 최형우의 메시지

어제(8일) 열린 한국시리즈 5차전에서 삼성이 KT를 꺾고 우승을 차지했습니다. 프로 데뷔 23년 만에 처음 우승 반지를 손에 넣은 강민호에게는 더욱 특별한 순간이었습니다.



강민호는 포스트시즌 동안 옆구리 부상으로 정상적으로 방망이를 휘두르기 어려울 정도의 통증을 안고도 전 경기에 출전했습니다. 5차전에서도 이를 악물고 뛰며 팀의 우승을 함께했고, 우승 확정 뒤에는 동료와 가족들과 기쁨을 나눴습니다. 공교롭게도 이날은 아내 신소연 씨의 생일이기도 했는데요. 오늘(9일)에는 SNS를 통해 지난 3월 내걸었던 '팬 1,000명과 에버랜드 데이트' 우승 공약을 다시 언급하기도 했습니다.



힘든 시즌을 버틸 수 있었던 데에는 최형우의 메시지도 있었습니다. 강민호는 최형우가 "우리 우승 하나만 보고 가자"며 자신을 붙잡아줬다고 전했는데요. 23년의 기다림 끝에 "영화 같은 일이 이루어졌다"고 말한 강민호의 우승 순간을 〈스포츠머그〉에서 전해드립니다.



(취재 : 유병민 / 구성·편집 : 주현 / 영상취재 : 유동혁 / 제작 : 스포츠취재부)