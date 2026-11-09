[자막뉴스] 유튜브에서 판매한 명품…알고 보니 '짝퉁'

비밀창고에서 유튜브 라이브 방송을 통해 가짜 명품을 판매한 일당이 경찰에 적발됐습니다.



부산 중부경찰서는 상표법 위반 혐의로 40대 창고 운영자와 유튜브 라이브커머스 판매자 26명 등 모두 29명을 불구속 송치했다고 밝혔습니다.



이들은 지난 6월부터 9월까지 인천 연수구 일대의 창고를 옮겨 다니며 해외 유명 브랜드의 위조 가방과 지갑 등을 판매한 혐의를 받고 있습니다.



이들의 판매 방식은 유튜브 실시간 방송이었습니다.



창고 운영자은 해외 유명 브랜드의 위조 상품을 매입해 보관하면서 방송 장소를 제공하고, 판매자들은 각자의 유튜브 채널에서 라이브 방송을 진행하며 실시간 댓글로 주문을 받았습니다.



방송이 끝난 뒤에는 상품을 배송하고 창고 운영자와 수익을 나눴습니다.



경찰은 이들이 석 달 동안 1억 8천만 원어치의 위조 상품을 판매한 것으로 추산했습니다.



경찰 조사 결과, 창고 운영자는 수사기관의 추적을 피하기 위해 한 달 정도마다 장소를 옮겼으며, 모두 4곳의 창고를 이용한 것으로 드러났습니다.



경찰은 현장에서 위조 상품 4천736점을 압수했습니다.



정품 가격으로 환산하면 120억 원에 달하는 규모라고 경찰은 밝혔습니다.



경찰은 위조 상품 범죄가 대형 창고와 온라인 유통망을 활용하는 등 점차 조직화되고 있다고 설명했습니다.



(구성 : 최재영, 영상편집 : 안준혁, 디자인 : 이수민, 제작 : 디지털뉴스부)