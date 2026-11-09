국토부, 전세사기 피해 보증금 3분의 1 보장…내일부터 신청

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▲ 전세사기피해자 최소보장제 개요 포스터

전세사기를 당한 피해자가 경매 등을 통해 돌려받은 보증금이 전체 보증금의 3분의 1에 미치지 못할 경우 부족분을 현금으로 지원하는 제도를 정부가 시행하기로 했습니다.국토교통부는 오는 13일부터 전세사기 피해자의 피해 회복을 지원하기 위해 한국토지주택공사(LH)를 통해 내일(10일)부터 지원금 사전 신청을 받는다고 밝혔습니다.이번에 시행되는 최소보장제는 지난 5월 개정·공포된 전세사기피해자법에 따라 도입된 제도로 신탁사기 등 무권계약 피해자를 위한 선지급·후정산 제도로 구성됩니다.최소지원금은 전세사기 피해자가 경·공매 배당과 임대인 변제, 기존 지원 등을 통해 회복한 금액이 임차보증금의 3분의 1에 미치지 못할 경우 차액을 현금으로 지급하는 제도입니다.예를 들어 보증금 1억 원 중 경매 배당금으로 1천만 원만 회수한 피해자는 다른 피해회복금이 없다면 2천333만 원을 추가로 지원받을 수 있습니다.신청은 10일부터 LH 청약플러스를 통해 온라인으로 할 수 있고 13일부터는 LH 지역본부에서 현장 접수도 진행합니다.(사진=국토교통부 제공, 연합뉴스)