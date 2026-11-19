*애플로부터 제품을 대여받았습니다



터치스크린에 탠덤 OLED까지.

애플이 드디어 맥북 화면에 제대로 ‘손’을 댔습니다.

이제 트랙패드에 익숙한 우리 손가락도 바빠질까요?



더 얇고 가벼워진 몸체에 다시 불이 들어오는 사과 로고까지.

눈길을 끄는 변화는 많지만, 진짜 궁금한 건 따로 있습니다.

이미 트랙패드가 이렇게 편한데, 굳이 화면에 손을 뻗을 이유가 있을까요?

웹서핑이나 문서 작업에서는 터치의 필요성이 크게 와닿지 않을 수 있습니다.



하지만 평면 영상을 넘어 ‘공간’을 다루기 시작하면 이야기는 조금 달라집니다.

촬영한 장면을 입체적으로 재구성하는 ‘4DGS’는

촬영이 끝난 뒤에도 시점과 구도를 바꿀 수 있는 기술입니다.

화면 속 공간을 손끝으로 돌려보고 원하는 장면을 함께 확인하는 과정에서

터치는 현장 시연과 소통의 도구가 되죠.

OLED의 뛰어난 명암 표현 역시 인물의 윤곽이나 미세한 화면 오류를 살피는

전문가들에게 의미 있는 변화입니다.



다만 479만 원부터 시작하는 가격과 이를 제대로 활용할 소프트웨어는

여전히 고민거리입니다.

일상적인 작업만으로는 이 비싼 변화의 가치를 체감하기 어려울 수도 있습니다.

오랜 고집을 꺾고 화면에 손을 허락한 애플.

터치 맥북 프로는 비싼 호기심에 그칠까요,

다가오는 공간 콘텐츠 시대의 작업 도구가 될까요?



4DGS 영상 제공 : https://www.4dv.ai/



(기획 : 하현종 / 연출 : 박경흠 / 조연출 : 김은총, 양기창, 임지오 인턴 / 기술 : 천세연 / 촬영 : 유세훈 / 편집 : 정혜수 / 브랜드 디자인 : 김태화 / 음악 : 김지원)



(SBS 스브스뉴스)