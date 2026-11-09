초등생 체험학습 버스, 언덕길서 밀려 인도로…70대 중상

▲ 9일 오전 전남광주 남구 봉선동 한 버스정류장에서 관광버스가 인도를 올라타 버스정보안내기와 가로수를 들이받은 채 멈춰 서 있다.

오늘(9일) 오전 8시 46분쯤 전남광주 남구 봉선동 한 버스정류장에서 초등학생 20여 명을 태우고 체험학습 출발을 기다리던 관광버스가 운전자가 자리를 비운 사이 언덕길에서 밀리면서 70대 A 씨를 치었습니다.전남광주통합소방본부 등에 따르면 버스는 내리막길에서 운전자 없이 10m가량 밀려 버스정보안내기와 가로수에 부딪히고서야 멈춰 섰습니다.이 사고로 A 씨는 중상을 입고 인근 병원으로 이송됐습니다.사고가 난 버스는 체험학습을 떠날 예정이었던 초등학교 학생과 인솔교사 등 26명을 태운 채 학교 인근 큰길가에서 출발을 준비 중이었던 것으로 알려졌습니다.현재까지 체험학습 버스 탑승자 중 다친 학생이나 교사는 없었으며, 해당 학교는 체험학습을 중단하고 학생과 교사 모두 학교로 돌아오도록 조치했습니다.조사 결과 당시 버스 운전기사는 뒤에 정차한 다른 버스 운전자에게 차량을 앞으로 이동해달라고 말하기 위해 운전석을 비웠던 것으로 확인됐습니다.경찰은 언덕길에 세워 둔 차량의 제동장치가 제대로 채워지지 않아 사고가 난 것으로 보고 있습니다.경찰은 버스 운전기사를 교통사고처리특례법상 치상 혐의로 입건해 정확한 사고 경위를 조사할 방침입니다.(사진=전남광주통합소방본부 제공, 연합뉴스)