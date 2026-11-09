[자막뉴스] "의료진 권고" 수능 3주 전 돌연 강의 중단하더니…일주일 만에 예능 간 수능 강사

2027학년도 대학수학능력시험을 불과 3주 남겨둔 지난달 29일, 온라인 교육 플랫폼 이투스의 지리 과목 대표 강사 이도 씨가 올린 공지글입니다.



건강상의 이유로 당분간 강의를 멈추게 됐다며 수험생들에게 양해를 구한 겁니다.



이 씨는 "몸에서 하나둘씩 이상 신호가 나타나, 의료진의 권고에 따라 남은 2026년은 처음으로 스스로를 챙기는 시간을 가지기로 결정했다"며 "자신의 건강 상태로 인해 학생들의 학습에 영향을 줬다는 게 너무 마음이 아프다"고 썼습니다.



하지만, 이 같은 공지가 올라온 지 불과 일주일 만에, 이 씨는 넷플릭스의 한 예능 프로그램 제작발표회 공식 석상에 모습을 드러냈습니다.



현장에서 이 씨는 "프로그램 담당 PD에게 직접 출연을 부탁했다"고 밝히는가 하면, 새로 개설한 개인 유튜브 채널을 통해서도 해당 예능 프로그램을 적극적으로 홍보했습니다.



수능을 코앞에 두고 핵심 정리와 마무리 학습이 시급했던 수험생들은 거세게 반발하고 나섰습니다.



강의 중단으로 학습 일정에 커다란 차질을 입은 상황에서, 강사가 개인 방송 활동과 홍보에 열을 올리는 모습에 큰 충격과 배신감을 느꼈다는 겁니다.



수강생 게시판과 수험생 커뮤니티에는 "아파서 쉰다더니 방송활동을 하러 가면서 죄책감도 없느냐", "이투스 측이 사태 파악하고 수험생들에게 배상을 해야 하는 것 아니냐"는 등의 비판 글이 폭주했습니다.



예능 프로그램의 실제 촬영 시점과 수능 직전 강의 중단 공지 시점 사이에 차이가 있다 하더라도, 이 씨가 수능 강사로서 수험생과의 약속보다 개인의 연예 활동을 우선시했다는 지적을 피하기는 어려워 보입니다.



(취재 : 이현영, 영상편집 : 이의선, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)