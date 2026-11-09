[자막뉴스] 대전 '스토킹 신고' 전 연인 살해범 신상공개…43살 권종필

대전경찰청은 오늘(9일) 여러 차례 스토킹 피해 신고를 했던 전 연인의 목을 졸라 숨지게 한 혐의를 받는 43살 권종필의 신상정보를 공개했습니다.



대전경찰청은 살인 등 혐의로 구속 송치된 권종필의 이름과 나이, 머그샷 (범죄자 인상착의 기록사진)을 다음 달 9일까지 홈페이지에 공개합니다.



대전경찰청의 피의자 신상 공개는 지난해 8월, 대전 서구 괴정동에서 전 연인을 살해한 장재원 이후 1년 3개월 만입니다.



권종필은 지난달(10월) 24일 낮, 대전 중구에 있는 40대 여성 A 씨의 자택에서 A 씨를 폭행하고 목을 졸라 숨지게 한 뒤 달아난 혐의를 받고 있습니다.



권종필은 범행 후 휴대전화 유심칩을 빼고 택시를 타고 인천공항으로 향했다가 강릉으로 도주했고, 범행 이튿날 강릉의 한 숙박업소에서 긴급체포됐습니다.



권종필은 경찰 조사에서 "사건 당일 A씨의 동의를 받고 집에 들어갔으며, A 씨 가족에게 줄 선물을 전달하러 갔다가 다툼 끝에 범행했다"고 주장했습니다.



권종필은 지난해 10월 A씨로부터 스토킹으로 112에 신고됐으나, A 씨가 처벌을 원치 않는다는 뜻을 밝히면서 사건은 그해 11월 불송치됐습니다.



같은 해 12월에도 112 신고가 접수됐지만 이들이 "사소한 말다툼 중 112 신고 버튼이 눌렸다"고 하자 경찰은 범죄 혐의점이 없다고 보고 현장에서 사건을 종결했습니다.



경찰은 살인 외에 다른 혐의도 적용해 권종필을 지난 3일, 공소청에 구속 송치했습니다.



(취재: 손형안, 영상편집: 김나온, 디자인: 이정주, 제작: 디지털뉴스부)