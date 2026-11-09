뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[자막뉴스] 대전 '스토킹 신고' 전 연인 살해범 신상공개…43살 권종필

손형안 기자
작성 2026.11.09 11:31 조회수
PIP 닫기
대전경찰청은 오늘(9일) 여러 차례 스토킹 피해 신고를 했던 전 연인의 목을 졸라 숨지게 한 혐의를 받는 43살 권종필의 신상정보를 공개했습니다.

대전경찰청은 살인 등 혐의로 구속 송치된 권종필의 이름과 나이, 머그샷 (범죄자 인상착의 기록사진)을 다음 달 9일까지 홈페이지에 공개합니다.

대전경찰청의 피의자 신상 공개는 지난해 8월, 대전 서구 괴정동에서 전 연인을 살해한 장재원 이후 1년 3개월 만입니다.

권종필은 지난달(10월) 24일 낮, 대전 중구에 있는 40대 여성 A 씨의 자택에서 A 씨를 폭행하고 목을 졸라 숨지게 한 뒤 달아난 혐의를 받고 있습니다.

권종필은 범행 후 휴대전화 유심칩을 빼고 택시를 타고 인천공항으로 향했다가 강릉으로 도주했고, 범행 이튿날 강릉의 한 숙박업소에서 긴급체포됐습니다.

권종필은 경찰 조사에서 "사건 당일 A씨의 동의를 받고 집에 들어갔으며, A 씨 가족에게 줄 선물을 전달하러 갔다가 다툼 끝에 범행했다"고 주장했습니다.

권종필은 지난해 10월 A씨로부터 스토킹으로 112에 신고됐으나, A 씨가 처벌을 원치 않는다는 뜻을 밝히면서 사건은 그해 11월 불송치됐습니다.

같은 해 12월에도 112 신고가 접수됐지만 이들이 "사소한 말다툼 중 112 신고 버튼이 눌렸다"고 하자 경찰은 범죄 혐의점이 없다고 보고 현장에서 사건을 종결했습니다.

경찰은 살인 외에 다른 혐의도 적용해 권종필을 지난 3일, 공소청에 구속 송치했습니다.

(취재: 손형안, 영상편집: 김나온, 디자인: 이정주, 제작: 디지털뉴스부)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 기자들의 생생한 특종이야기를 들려드립니다, 애프터 8 뉴스
손형안 기자 사진
손형안 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 양윤석
      • 편집 책임자 : 김정인
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지