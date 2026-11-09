"전쟁 나면 애 분유는?"…'영유아 생존배낭'까지 싼다

국제 정세에 대한 불안감이 커지면서 비상 상황에 대비해 생존배낭을 꾸리고 물품을 비축하는 사람들이 늘고 있습니다.



특히 영유아가 있는 가정을 중심으로 일부 SNS와 맘카페 등에선 '아기용 비상 물품 준비법'이 활발히 공유되고 있습니다.



단수와 정전에 대비한 멸균 액상 분유와 이유식, 기저귀는 물론 소아용 상비약과 아기띠까지 챙겨야 할 목록에 이름을 올렸습니다.



이에 두 아이를 키운다는 한 주부는 "첫째 아이가 먹을 초콜릿과 초코파이는 사두었지만, 둘째 분유는 어떻게 하냐"며 "재난 가방이라도 만들어둬야겠다"는 글을 올리기도 했습니다.



일부 온라인 쇼핑몰에서는 휴대용 생존배낭 가격이 3배 가까이 뛰며 품절되는가 하면, 비상용 랜턴과 라디오도 가격이 90% 가까이 올랐습니다.



이처럼 비상 물자 비축 열풍이 불어닥친 데는 미국과 이스라엘의 이란 공습 등 중동 정세 불안과 전쟁 장기화 우려가 큰 영향을 미친 것으로 분석됩니다.



여기에 지난달 영국과 일본 등 주요국 정부가 비상 물품 비축을 공식 권고하고 나선 점도 불안 심리를 자극했습니다.



일본 정부는 영유아용 비상물품으로 분유와 일회용 젖병, 이유식, 기저귀 등을 제시했습니다.



국내에서도 행정안전부가 지난 8월 '2026 비상시 국민행동요령'을 발표해 생수와 간편식, 상비약, 손전등, 라디오 같은 비상용품들을 미리 마련하도록 안내한 바 있습니다.



앞서 온라인 커뮤니티 등엔 정수 알약, 화생방 마스크 등 5인 가족 기준 400만 원 상당의 재난 가방을 마련했다는 식의 게시글이 올라오며 '과도한 것이 아니냐'는 논란을 불러일으키기도 했습니다.



전문가들은 "평소 재난에 대비하는 적절한 준비는 필요하지만, 과도한 불안감 때문에 생필품을 무더기로 사들이는 행동은 지양하는 것이 좋다"고 지적했습니다.



(취재 : 이현영, 영상편집 : 김기현, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)