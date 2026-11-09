하루 새 70여 명 사망…이란·사우디 대리전 된 예멘 내전 격화

▲ 지난달 24일 예멘 수도 사나에서 공습으로 파괴된 집의 잔해

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예멘 친이란 반군 후티와 사우디아라비아가 지원하는 정부군 사이의 내전이 격화하면서 하루 새 70명이 넘게 숨지는 등 민간인 피해가 커지고 있습니다.뉴욕타임스(NYT)는 7일(현지시간) 예멘 수도 사나 동쪽 바니후샤이시 지역의 한 마을이 공습받아 최소 27명이 숨지고 30명이 다쳤다고 후티가 운영하는 보건부를 인용해 보도했습니다.후티 보건부는 8일 이 공습에 따른 사망자가 최소 40명으로 늘었다고 밝혔다고 로이터통신은 전했습니다.후티 보건부는 사망자 대부분이 여성과 어린이이며, 사우디 전투기의 소행이라고 주장했습니다.사우디 정부는 조사 중이라고 밝혔습니다.앞서 6일에는 정부군이 장악한 타이즈 지역의 한 재래시장에 공습이 가해져 최소 30명이 숨진 것으로 보도됐습니다.지역 당국은 후티를, 후티는 사우디를 각각 배후로 지목했습니다.두 지역에서 24시간 만에 70여 명이 숨진 것입니다.NYT는 예멘 내 사상자 규모를 독립적으로 확인하기는 어렵다고 설명했습니다.후티는 공습 현장을 찾는 기자들에게 사전 허가를 요구하고 있고, 사우디는 공습 작전에 대한 정보를 거의 공개하지 않고 있다고 신문은 지적했습니다.이란의 지원을 받아온 후티는 미국의 우방인 사우디의 기간시설을 계속 공격하고 있습니다.8일 사우디 수도 리야드의 심장부인 킹압둘라 금융지구(KAFD)에 있는 국영 석유회사 아람코 사옥이 공격받아 파손됐으나, 사상자는 없었다고 사우디 에너지부는 밝혔습니다.후티는 이 공격이 자신들의 소행이라고 주장했습니다.로이터통신에 따르면 사우디 주도 연합군은 이날 리야드 상공과 석유·가스 시설이 몰린 동부 주에서 후티 미사일을 요격했으며, 공격에 쓰인 예멘 사다와 사나의 탄도미사일 발사대를 파괴했습니다.후티 군 대변인은 "아이들과 여성을 살해한 이들의 복수를 하겠다"며 맞불 공격을 예고했습니다.후티는 최근 몇 주간 아람코 시설을 집중적으로 공격해 왔습니다.지난달에는 리야드 국제공항이 공격받아 13명이 숨지고 300명 넘게 다쳤습니다.로이터통신은 사우디와 후티의 충돌이 지난 2월 시작된 미국·이스라엘과 이란 간 전쟁의 또 다른 전선이 됐다고 짚었습니다.사우디는 국경을 맞대고 있는 예멘에서 큰 영향력을 행사하는 후티를 거대한 안보 위협으로 간주합니다.후티는 이란이 미국과 이스라엘에 맞서 중동 내에서 주도하는 '저항의 축' 일원으로서 현재 이란의 가장 강력한 대리세력입니다.2022년 휴전으로 소강상태였던 예멘 내전은 지난여름 사우디가 후티가 장악한 사나 공항을 공습하면서 다시 불붙었습니다.사우디는 후티가 예멘에 이란의 인력과 군사물자를 들이려고 한다고 의심해 물리력을 행사한 것으로 전해집니다.이에 맞서 후티는 홍해 연안을 장악하고 홍해와 아덴만을 잇는 바브엘만데브 해협을 지나는 사우디 선박을 위협해 왔습니다.사우디 주도 연합군의 공습에도 후티는 장악한 지역을 내주지 않고 있습니다.세계보건기구(WHO)에 따르면 지난 8월 예멘 내전이 재개된 이후 지난달 말까지 약 1천800명이 숨지고 30만 명 넘는 이재민이 발생했습니다.사우디는 주변국으로부터 병력 지원도 모색하고 있습니다.8일 AP통신은 사우디 국경을 따라 배치돼 후티와의 전투를 지원할 수 있는 시리아 병력의 파병이 준비되고 있다고 시리아 당국자 등 3명을 인용해 보도했습니다.한 시리아 당국자는 약 600명의 특수부대원이 이번 주 사우디로 파견될 예정이며, 이미 소수의 군사 고문단이 사우디에 배치됐다고 전했습니다.다만 시리아 국영 SANA 통신은 시리아군이 예멘으로 향하고 있다는 보도를 부인하며, 사우디와의 협력은 군 훈련과 역량 강화에 초점을 맞추고 있다고 한 외교 당국자를 인용해 전했습니다.AP는 시리아가 사우디와 파키스탄, 튀르키예가 함께하는 '메카 공동방위협정'의 가입도 검토 중이라고 전했습니다.사우디는 최근 시리아와 군사협력 협정을 맺고 재건 자금으로 4억 달러가 넘는 차관을 약속했습니다.내전을 거친 실전 병력을 보유한 시리아가 사우디 지원에 나설 경우 후티와 연계된 이라크 민병대의 공격 대상이 될 수 있다는 우려도 나옵니다.(사진=AP, 연합뉴스)