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공정위, 기업결합 후 시정조치 준수 감독 강화…근거 마련 나선다

정윤식 기자
작성 2026.11.09 10:35 조회수
공정위, 기업결합 후 시정조치 준수 감독 강화…근거 마련 나선다
▲ 공정거래위원회

공정거래위원회가 기업결합 이후 시정조치 이행을 감시하는 기구에 독립성을 부여하고 기업 사업장 현장점검이나 자료 제출을 요구할 수 있는 근거를 마련하기로 했습니다.

공정거래위원회는 이런 내용의 기업결합 시정조치 부과 기준 고시 개정안을 마련해 오는 10일부터 다음 달 1일까지 행정 예고합니다.

이번 개정안에는 경쟁 제한적 기업결합에 경쟁 제한 우려를 해소할 수 있는 다양한 행태의 시정조치가 부과될 예정입니다.

개정안은 결합당사회사가 자신으로부터 독립해 업무를 수행할 수 있는 자를 공정위의 승인을 얻어 이행감독위원회 위원으로 선임하도록 하고 위원의 독립적이고 공정한 직무수행이 곤란하다고 판단되는 경우 공정위가 결합당사회사에 해당 위원의 해임을 요구할 수 있는 내용을 포함합니다.

또, 결합당사회사가 이행감독위 위원에게 지급하는 보수는 산정기준과 구체적인 금액을 공정위의 승인을 얻도록 하고 해당 보수 외 그 어떤 경제적 대가도 지급하지 못하도록 했습니다.

공정거래위원회는 이번 고시 개정을 통해 "기업결합 시정조치 이행감독기구 설치·운영의 근거뿐 아니라 운영의 공정성·독립성 확보를 위한 규정들도 명문화함으로써 시정조치의 실효성이 더욱 제고될 것"이라고 기대했습니다.
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