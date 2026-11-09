"당장 송금하라"…사장님 AI 목소리에 속아 사기 당한 미 기업들

▲ AI

미국에서 인공지능(AI)으로 최고경영자(CEO)와 변호사의 목소리를 흉내 내 기업들로부터 1억 2천900만 달러(약 1천759억 원) 넘게 가로챈 혐의로 3명이 기소됐습니다.뉴욕타임스(NYT)는 뉴욕 남부연방검찰청이 5일 공개한 기소장을 인용해 이들이 2024년 7월부터 약 18개월간 이러한 수법을 되풀이했다고 8일(현지시간) 보도했습니다.검찰에 따르면 이들 일당은 미국과 유럽 기업의 회계·재무 담당 직원에게 이메일로 접근한 뒤 AI로 복제한 CEO 목소리로 전화를 걸어 비밀 거래를 위한 즉시 송금을 요구했습니다.이어 실제 대형 로펌 소속 변호사를 사칭한 공범이 연락해 송금을 마무리했고, CEO 딥페이크를 동원한 화상 통화도 시도했습니다.미주리주의 한 병원 체인 회계 담당자는 귀에 익은 CEO 목소리로 급한 기밀 사안이니 당장 송금하라는 전화를 받은 데 이어 변호사의 연락까지 받고 돈을 보냈다가 480만 달러(약 65억 원)를 날렸습니다.영국 핀테크 기업(1천160만 달러)과 플로리다주 반려동물 사료업체(520만 달러), 매사추세츠주 뮤추얼펀드 운용사(460만 달러) 등도 같은 수법에 당했습니다.일당은 '변호사 통화'라는 통화 대본을 만들어 사용했으며, 여기에는 규제 용어와 내부자거래 위험을 들먹이며 전화를 받은 직원이 동료에게 통화 내용을 알리지 못하도록 하려고 했다고 검찰은 밝혔습니다.피고인은 이스라엘 국적의 샤론 하잔(54)과 가이 시트리트(42), 영국 거주자인 제이컵 솔(41)로 6∼9월 스페인과 영국에서 차례로 체포돼 미국 송환을 기다리고 있습니다.이들에게는 전신사기와 가중 신원도용, 자금세탁 등 혐의가 적용됐으며, 전신사기와 자금세탁은 혐의별로 최고 징역 20년을 선고받을 수 있습니다.검찰은 일당이 빼돌린 돈을 가상화폐로 바꿔 나눠 가졌으며, 하잔은 지난 3년간 4억 달러(약 5천455억 원) 넘게 세탁했다고 자랑하기도 했다고 밝혔습니다.미 연방수사국(FBI)에 접수된 AI 관련 사기 신고는 지난해 2만 2천 건을 넘었고, 피해액은 8억 9천만 달러(약 1조 2천억 원)를 웃돌았습니다.NYT는 AI 사칭 사기의 위험을 경고하며 이런 기술이 이제 누구나 쓸 수 있을 만큼 쉬워졌다고 짚었습니다.딥페이크 전문가인 해니 퍼리드 미국 다트머스대 교수는 최신 노트북 1대만 있으면 1분도 안 되는 음성으로 누군가의 목소리를 복제할 수 있고 얼굴 사진 한 장으로 '아바타 딥페이크'를 만들 수 있다고 말했습니다.그는 "사람들의 (가짜) 판별 능력은 무작위로 찍는 수준을 약간 웃도는 정도"라며 "두어 달 전 한 CEO가 '이제 끝이다. 앞으로는 모든 걸 대면으로 하겠다'고 하더라"고 전했습니다.