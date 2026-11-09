[자막뉴스] 이번 주 헤그세스 탄핵안 하원 통과?…실제 파면 가능성은

중간 선거 이후 첫 소집되는 미 하원에서 피트 헤그세스 국방장관에 대한 탄핵소추안이 상정될 것으로 보입니다.



헤그세스 장관에 대한 탄핵소추안은 이미 지난 4월 민주당이, 지난 9월에는 공화당 내 반 트럼프 인사인 토머스 매시 하원의원이 각각 발의했습니다.



미국 언론들은 이번 주 초 탄핵 소추안에 대한 표결까지 이뤄질 것으로 전망하고 있는데, 하원에서 탄핵안이 통과될 가능성이 높습니다.



중간선거 이후 공화당 내부 분위기가 달라졌기 때문입니다.



공화당조차 이란 전쟁으로 인한 고유가와 고물가를 선거 패배의 원인으로 사실상 지목하고 있는 만큼, 공화당에서도 찬성표가 나올 가능성이 높은 것으로 전망됩니다.



탄핵안이 하원에서 가결되려면 전체 의원의 과반만 찬성해도 됩니다.



현재 하원은 공화당이 민주당보다 4석 더 많은데, 공화당에서 4표 이상의 이탈표는 충분히 나올 것으로 예상되고 있습니다.



민주당도 탄핵 추진에 힘을 싣고 있습니다.



다만, 하원에서 탄핵소추안이 통과되더라도 실제 파면까지 이어질 가능성은 높지 않다는 관측입니다.



탄핵 심판을 맡는 상원에서는 출석 의원 3분의 2가 찬성해야 하기 때문입니다.



현재 상원은 공화당이 53석으로, 의원 100명이 모두 출석할 경우 민주당 측이 전원 찬성하더라도 공화당에서 최소 20명의 이탈표가 필요합니다.



하지만 공화당에서 얼마나 많은 이탈표가 나올지가 관건입니다.



공화당은 민주당에 의회 권력을 넘기기 전 내년도 예산안과 국방수권법 등 주요 법안을 처리해야 하는 상황인데, 탄핵 표결에서 공화당 내부의 균열이 드러날 경우 남은 국정 과제 처리에도 부담이 커질 수 있습니다.



결국 이번 탄핵 추진은 중간선거 참패 이후 트럼프 대통령의 공화당 장악력을 가늠할 첫 시험대가 될 전망입니다.



(구성 : 최재영, 영상편집 : 김민지, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)