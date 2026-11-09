국힘, 청와대 앞 최고위…"대통령 탈옥 감행 대가는 탄핵 뿐"

▲ 청와대 앞 최고위원회의, 발언하는 국민의힘 장동혁 대표

국민의힘이 오늘(9일) 청와대 앞에서 여당의 '조작기소 특검법' 강행 처리를 규탄하는 최고위원회의를 열고 이재명 대통령을 향해 "국민으로 위임받은 권력을 자신을 위해 남용한 대가는 파면, 다시 말해 탄핵뿐"이라고 강조했습니다.장동혁 대표는 "이재명 탈옥법이 국회를 통과해 청와대로 넘어와 있다. 내일 국무회의에서 통과시키겠단 것"이라며 "죄수 이재명을 탈옥시킬 수 있는 열쇠가 죄수 이재명에게 쥐어진 것"이라고 비판했습니다.이어 "탈옥 프로젝트에 가담한 이재명, 더불어민주당, 특검, 청와대 모두 국민의 심판을 받게 될 것"이라며 "이 탈옥 프로젝트를 감행하는 순간 이재명 탄핵 프로젝트, 이재명 재판 재개 프로젝트가 시동을 걸게 될 것"이라고 덧붙였습니다.정점식 원내대표는 "대통령에게 거부권을 쓰라는 요구는 하지 않겠다. 그럴 분이라면 상황이 여기까지 오지도 않았을 것"이라며 "하지만 이 법에 서명하는 순간, 이 정권 종말은 더 빨리 올 거고 이 대통령 재판 재개 시점도 단축된다는 걸 명심하라"고 밝혔습니다.또 "특검법은 법 앞의 평등에 정면으로 위배된다. 재판 중 사건을 수사 대상으로 다뤄 사법권을 명백히 침해한다"며 "대통령의 탈옥은 필연적으로 실패할 수밖에 없다. 특검법의 위헌적 요소를 정리해 헌법소원을 제기하는 방안을 검토하겠다. 장외투쟁 역시 병행하겠다"고 강조했습니다.신동욱 최고위원은 "이 추운 날씨에, 국민이 생업으로 어려운 이 시기에 대통령이 국회와 사법부를 총동원해서 탈옥법을 감행하려고 하는 건 전 세계의 웃음거리"라고 했습니다.우재준 청년 최고위원은 "많은 국민께서도 청와대 앞으로 오실 것 같다. 이 대통령을 뽑은 국민들, 후회되지 않느냐"고 말했습니다.임이자 정책위의장도 "5천년 역사 이래 이런 정치인은 처음 봤다. 염치도 없고 수치도 모르고 이제는 국민 눈치도 전혀 아랑곳하지 않는다"며 "파렴치만 남은 이 대통령 이제 감옥 보내야 하지 않겠냐"고 목소리를 높였습니다.당 지도부는 이날 '재판재개' 등 문구가 적힌 띠를 가슴에 부착하고 '이재명 셀프면죄 강력규탄' 등이라고 적힌 손팻말을 든 채 "의회 쿠데타 날치기 폭거 더불어민주당 규탄한다", "국민의 명령이다 이재명 재판 재개하라" 등의 구호를 외쳤습니다.국민의힘은 현장에서 오후까지 1인 시위도 이어갑니다.첫 주자로는 정 원내대표가 나섰습니다.국민의힘은 조작기소 특검법이 국회를 통과한 지난 6일 국회 본관 앞에서 규탄 집회를 연 데 이어 7일에는 서울 경복궁역 앞에서 대규모 장외집회를 했습니다.내일은 청와대 앞에서 현장 의원총회도 예고했습니다.(사진=연합뉴스)