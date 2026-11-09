넷플릭스, 한국 영화 세계에 알린다…임권택·봉준호·이창동 대표작 모은 컬렉션 공개

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넷플릭스가 한국 영화 감독 38인의 작품 150여 편을 모은 '디스 이즈 K-시네마(This is K-cinema)' 컬렉션을 공개했다.이번 컬렉션은 이창동 감독의 넷플릭스 영화 '가능한 사랑'을 계기로 한국 영화 전반에 대한 관심을 높이기 위해 기획됐다. 임권택 감독을 비롯해 봉준호, 박찬욱, 홍상수, 나홍진, 연상호, 황동혁, 윤가은, 김보라, 정주리 등 시대와 장르를 아우르는 감독 38인의 작품이 포함됐다.넷플릭스는 한국 영화 글로벌 스트리밍 라인업도 지속해서 확대해 왔다. 지난 8월 말 이탈리아, 영국, 프랑스, 호주, 뉴질랜드 등에서 '초록물고기'와 '밀양'의 스트리밍을 시작한 데 이어, 9월 초에는 스페인과 이탈리아에 '박하사탕'과 '오아시스'를 공개했다. 아울러 '베를린' 등 류승완 감독의 컬렉션도 국내를 넘어 해외 팬들을 만나고 있다. 특히 '휴민트'의 경우, 넷플릭스 공개 직후 글로벌 TOP 10 영화(비영어) 부문에서 67개국 TOP 10 진입 및 14개국 1위를 기록하며 류승완 감독 특유의 박진감 넘치는 액션과 짙은 드라마가 전 세계적으로 재조명받기도 했다.넷플릭스는 신진 창작자들이 많은 팬들과 만날 수 있도록 하는 데도 앞장서고 있다. 넷플릭스는 올해 제22회 미쟝센단편영화제 공식 후원사로 참여하며 전체 상영작 44편을 스트리밍했다. 지난 10월에는 제1회 뉴욕한국독립영화제에 미쟝센단편영화제 수상작을 공식 상영, 신진 창작자들이 글로벌 무대에 설 수 있는 실질적인 기회를 마련하기도 했다.넷플릭스 관계자는 "한국 영화가 더 많이 재발견되고 기억되기를 바라는 마음으로 디스 이즈 K-시네마 컬렉션을 마련했다"며 "시대와 세대의 경계를 넘어 대한민국 영화계가 쌓아온 깊이 있는 이야기들이 넷플릭스를 통해 더 많이 전달되기를 바란다"고 전했다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)