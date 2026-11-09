넷플릭스, 한국 영화 세계에 알린다…임권택·봉준호·이창동 대표작 모은 컬렉션 공개

넷플릭스가 한국 영화 감독 38인의 작품 150여 편을 모은 '디스 이즈 K-시네마(This is K-cinema)' 컬렉션을 공개했다.
이번 컬렉션은 이창동 감독의 넷플릭스 영화 '가능한 사랑'을 계기로 한국 영화 전반에 대한 관심을 높이기 위해 기획됐다. 임권택 감독을 비롯해 봉준호, 박찬욱, 홍상수, 나홍진, 연상호, 황동혁, 윤가은, 김보라, 정주리 등 시대와 장르를 아우르는 감독 38인의 작품이 포함됐다.
넷플릭스는 한국 영화 글로벌 스트리밍 라인업도 지속해서 확대해 왔다. 지난 8월 말 이탈리아, 영국, 프랑스, 호주, 뉴질랜드 등에서 '초록물고기'와 '밀양'의 스트리밍을 시작한 데 이어, 9월 초에는 스페인과 이탈리아에 '박하사탕'과 '오아시스'를 공개했다. 아울러 '베를린' 등 류승완 감독의 컬렉션도 국내를 넘어 해외 팬들을 만나고 있다. 특히 '휴민트'의 경우, 넷플릭스 공개 직후 글로벌 TOP 10 영화(비영어) 부문에서 67개국 TOP 10 진입 및 14개국 1위를 기록하며 류승완 감독 특유의 박진감 넘치는 액션과 짙은 드라마가 전 세계적으로 재조명받기도 했다.
넷플릭스는 신진 창작자들이 많은 팬들과 만날 수 있도록 하는 데도 앞장서고 있다. 넷플릭스는 올해 제22회 미쟝센단편영화제 공식 후원사로 참여하며 전체 상영작 44편을 스트리밍했다. 지난 10월에는 제1회 뉴욕한국독립영화제에 미쟝센단편영화제 수상작을 공식 상영, 신진 창작자들이 글로벌 무대에 설 수 있는 실질적인 기회를 마련하기도 했다.
넷플릭스 관계자는 "한국 영화가 더 많이 재발견되고 기억되기를 바라는 마음으로 디스 이즈 K-시네마 컬렉션을 마련했다"며 "시대와 세대의 경계를 넘어 대한민국 영화계가 쌓아온 깊이 있는 이야기들이 넷플릭스를 통해 더 많이 전달되기를 바란다"고 전했다.
(SBS연예뉴스 김지혜 기자)
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