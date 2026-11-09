경기도, 재정위기에 초강수 두나…'광교청사 매각' 검토

▲ 경기도 광교청사

이미지 확대하기

경기도는 9일 대변인 서면 브리핑을 통해 "경기도의 공유 재산 매각을 검토하고 있으며 광교 청사도 검토 대상"이라고 밝혔습니다.경기도는 "재정위기 비상 선언 이후 재정위기 극복을 위한 지방세제 개편과 함께 강력한 자구노력 및 자체 재원 마련 방안을 추진하고 있다"며 이같이 밝혔습니다.아직 내부 검토 수준이지만, 지방자치단체가 재정난을 극복하기 위해 청사를 매각하는 사례는 극히 드물어 도청사가 실제 매물로 나올지 관심이 쏠리고 있습니다.경기도는 "광교청사 매각 추진은 법적·행정적 절차 및 행정업무 공간 계획 등에 대한 종합적인 검토가 선행되어야 할 문제"라며 "가장 핵심적으로는 도의회와의 협의 및 동의 절차가 필요하다"고 설명했습니다.경기도가 염두에 둔 매각 대상은 수원시 영통구 도청로 30 경기융합타운 내 도청사와 주차장 등 도가 소유한 토지와 건물입니다.토지 공시지가와 건물 시가표준액을 고려한 재산가격(기준가격)은 약 2천900억 원 수준으로 파악됩니다.통상 기준가격의 2.5~3배 수준인 감정평가 추정액은 최소 7천200억 원에서 최대 8천700억 원에 이를 것으로 추산됩니다.실제 매각이 성사될 경우 광교신도시 핵심 입지, 주변 상권 활성화 등의 프리미엄이 붙어 최대 1조 원대에 거래될 수도 있다는 분석이 나온 것으로 전해졌습니다.경기도는 비교적 단기간에 이 정도 규모의 재원을 확보할 수 있는 방안은 청사 매각이 유일하다고 보고 있습니다.이에 따라 공유재산 및 물품관리법 등 법률 검토 작업에 들어간 상태입니다.그러나, 공유재산관리계획 변경과 관련한 도의회 승인 등 여러 절차를 거쳐야 하고 핵심 청사를 매각하는 것은 전례를 찾아보기 어려워 매각 구상이 실행으로 이어질지는 미지수입니다.또 수원시 팔달구 효원로 옛 청사에서 현 청사로 2022년 5월 29일 이전을 완료한 지 5년이 채 되지 않은 시점에서 도가 매각을 검토한다는 사실 자체로도 논란이 예상됩니다.도는 매각이 이뤄지면 광교청사에 임차 형식으로 입주해 임차료를 납부하는 계획도 논의 중인 것으로 알려졌습니다.경기도 관계자는 "다양한 재정 확보 방안 중 하나로 검토 중인 것은 사실이지만 아직 확정되지 않은 것은 물론 구체적으로 매각안이 세워진 단계도 아니다"라며 신중한 입장을 보였습니다.경기도는 면밀한 검토와 협의 과정을 거쳐 광교 청사 매각 추진 여부를 결정해 나갈 예정이라고 덧붙였습니다.앞서 경기도는 지방세 수입 급감과 이에 따른 지방채 발행과 기금 차입 등으로 누적 채무가 7조 원을 넘어서 지난 8월 5일 추미애 도지사가 '재정 비상상황'을 선언한 바 있습니다.(사진=경기도 제공, 연합뉴스)