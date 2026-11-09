"선물 있어요" 흉기 꺼내 찔렀다…40대 선원 징역 3년

▲ 법원

업무와 관련한 질책을 받자 선박에서 갑판장을 살해하려 한 선원이 실형을 선고받았습니다.인천지법 형사15부(김정헌 부장판사)는 살인미수 혐의로 기소된 외국 국적 선원 A(46) 씨에게 징역 3년을 선고했다고 오늘(9일) 밝혔습니다.A 씨는 지난 5월 15일 오전 7시 10분쯤 인천항에 정박한 석유제품 운반선 내 갑판장 B(39) 씨 침실에서 B 씨를 흉기로 찔러 살해하려 한 혐의로 기소됐습니다.복부를 흉기에 1차례 찔린 B 씨는 전치 4주의 부상을 입었습니다.조사 결과 A 씨는 범행 닷새 전 딸로부터 아내의 외도 소식을 전해 들은 뒤 업무를 제대로 하지 않았고, B 씨가 다른 선원들 앞에서 일을 하라며 질책하자 모욕감을 느껴 범행한 것으로 드러났습니다.A 씨는 당시 B 씨 침실을 찾아가 수면제를 달라고 한 뒤 선물이 있다며 갑자기 흉기를 꺼내 찔렀습니다.A 씨는 살인의 고의가 없었다고 주장했지만, 재판부는 그가 미리 날카로운 흉기를 준비해 하복부에 여러 차례 휘두른 점 등으로 미뤄 이를 받아들이지 않았습니다.재판부는 "살인은 사람의 생명을 빼앗는 행위로서 어떤 방법으로도 피해 회복이 불가능하다"며 "미수에 그쳤다고 하더라도 그 죄책이 매우 무겁다"고 밝혔습니다.이어 "피고인이 납득하기 어려운 변명으로 일관하며 범행을 부인하고 있다"며 "피해자가 범행으로 인해 상당한 신체적, 정신적 고통을 겪었을 것으로 보인다"고 양형 이유를 설명했습니다.(사진=연합뉴스)