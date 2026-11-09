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대전 '스토킹 신고' 전 연인 살해범 신상공개…43세 권종필

홍순준 기자
작성 2026.11.09 10:25 수정 2026.11.09 11:19 조회수
대전 '스토킹 신고' 전 연인 살해범 신상공개…43세 권종필
▲ 대전 '스토킹 신고' 전 연인 살해범 신상공개…43세 권종필

스토킹 피해 신고를 했던 전 연인을 1년 뒤 살해한 피의자의 신상정보가 공개됐습니다.

대전경찰청은 살인 등 혐의로 구속 송치된 43살 권종필의 이름과 나이, 머그샷을 대전경찰청 홈페이지에 공개했습니다.

공개 기간은 다음 달 9일까지입니다.

앞서 경찰은 지난 2일 신상정보공개 심의위원회를 열고 권종필의 신상을 공개하기로 결정했습니다.

위원회는 범죄의 잔인성과 피해의 중대성, 충분한 증거, 유족의 의견 등을 종합적으로 고려해 공개를 의결했습니다.

그러나 권종필이 공개 결정에 이의를 표시하면서, 경찰은 특정중대범죄 피의자 등 신상정보 공개에 관한 법률에 따라 5일 이상의 유예기간을 둔 뒤 오늘 신상을 공개했습니다.

대전경찰청의 피의자 신상 공개는 지난해 8월 대전 서구 괴정동에서 전 연인을 살해한 장재원 이후 1년 3개월 만입니다.

권종필은 지난달 24일 낮 대전 중구 40대 여성 A 씨의 자택에서 A 씨를 폭행하고 목을 졸라 숨지게 한 뒤 달아난 혐의를 받고 있습니다.

범행 후 휴대전화 유심칩을 빼고 택시로 인천공항으로 향했다가 강릉으로 도주한 그는 범행 이튿날 강릉의 한 숙박업소에서 긴급체포됐습니다.

대전 '스토킹 신고' 전 연인 살해 피의자는 43세 권종필

권종필은 경찰 조사에서 "사건 당일 A 씨의 동의를 받고 집에 들어갔으며, A 씨 가족에게 줄 선물을 전달하러 갔다가 다툼 끝에 범행했다"고 진술했습니다.

권종필은 지난해 10월 A 씨로부터 스토킹으로 112에 신고됐으나, A 씨가 처벌을 원치 않는다는 뜻을 밝히면서 사건은 그해 11월 불송치됐습니다.

같은 해 12월에도 두 사람이 다투는 과정에서 112 신고가 접수됐지만, 이들이 출동한 경찰관에게 "사소한 말다툼 중 112 신고가 눌렸다"고 하자 경찰은 범죄 혐의점이 없다고 보고 현장에서 종결했습니다.

경찰은 살인 외에 다른 혐의도 적용해 권종필을 3일 공소청에 구속 송치했으나, 구체적인 죄명은 밝히지 않았습니다.

(사진=대전경찰청 제공, 연합뉴스)
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