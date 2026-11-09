JYP, 새 보이그룹 '오브더블루' 론칭…엔믹스 성공시킨 스쿼드 5년 만의 신작

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JYP엔터테인먼트(이하 JYP)의 아티스트 본부 SQU4D(스쿼드)가 첫 보이그룹 'oftheblue(오브더블루)'를 론칭한다.SQU4D는 지난 6일 0시 공식 SNS 채널을 오픈하고 이미지 2장을 공개했다. 얼굴 위로 QR 코드가 자리한 인물 사진과 'BLIND', 'BLUE'라는 영단어가 적힌 십자말풀이가 보는 이들의 궁금증을 높인다.해당 QR 코드는 한 웹사이트로 연결된다. 비행기가 나는 하늘, 석양이 내려앉은 오후, 푸른 들판, 밀물과 썰물이 오가는 바닷가 그리고 캠코더, MP3, 이어폰 등이 놓인 도시의 여러 풍경까지 익숙하고도 낯선 장면들이 방문자를 맞이한다. 그 아래로는 'EVERYTHING GOOD COMES OUT OF THE BLUE'라는 어딘가 낭만적인 문구와 함께 oftheblue 멤버들이 직접 서울 곳곳을 거닐며 촬영한 필름 사진과 수음한 일상 소리들이 담겨 눈과 귀를 머물게 한다.해당 웹사이트에는 모래 소리, 자판기 동전 소리, 엔진 시동 소리 등 18개의 소리를 직접 조합해 음악을 만드는 디지털 사운드 믹서 기능과 함께 멤버 4인의 뒷모습 사진이 담겨 시선을 사로잡았다.SQU4D는 JYP 최초 여성 사내이사로 선임된 이지영 이사를 주축으로 신설된 본부로, 2022년 2월 그룹 엔믹스(NMIXX)를 데뷔시켜 대세 반열에 올리며 탁월한 프로듀싱 능력을 입증한 바 있다.새 보이그룹명 'oftheblue'는 예상치 못한 순간, 뜻밖의 발견을 뜻하는 관용구 'out of the blue'에서 출발했다. 이를 'of the blue'로 변주하고 'blue'에 무한한 가능성과 자유, 청춘의 의미를 담아 예측할 수 없는 순간으로 가득한, 때로는 예상 밖의 방향으로 흘러가더라도 그 자체로 괜찮은 청춘의 모습을 그려나가겠다는 낭만적 포부를 담고 있다.SQU4D의 프로듀싱 역량이 집약된 신예 보이그룹 oftheblue는 프로모션 웹사이트를 시작으로 그룹 로고, 전단지 등을 순차 공개하며 오는 2027년 정식 데뷔를 향한 본격적인 티징 프로모션을 이어갈 예정이다.[사진제공=JYP엔터테인먼트](SBS연예뉴스 강선애 기자)