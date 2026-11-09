미 중간선거 뒤 잇따라 터지는 부패 의혹…"전 백악관 비서실장도 연루"

▲ 캘리 민스 전 미국 보건복지부 선임고문

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최근 미국 중간선거에서 참패한 집권 공화당 내에서 책임 공방이 거세지는 가운데, 도널드 트럼프 행정부의 부패 의혹을 놓고 행정부와 공화당에서 내분이 격화하고 있습니다.론 존슨(공화·위스콘신) 연방상원의원은 7일(현지시간) 캘리 민스 전 보건복지부 선임고문이 최근 제기한 부패 의혹에 관해 언급하면서 부패가 "양당에 걸쳐" 존재하며 "정부의 모든 부문"에 퍼져 있다는 점을 알 수 있다고 말했습니다.그러면서 "유감스럽게도 트럼프 행정부 내부도 마찬가지"라고 말했습니다.민스 전 고문은 6일(현지시간) 수지 와일스 전 백악관 비서실장의 교체가 발표되기 직전에 공개된 팟캐스트 '조 로건 익스피리언스' 인터뷰에서 와일스와 그의 딸 등에 대해 부패 의혹을 제기했습니다.민스는 트럼프 행정부 내 "특정 소수 집단"이 "자신들의 가족을 부유하게 만들기 위해" 행동했다면서 와일스 실장과 그 딸을 지목했습니다.와일스가 선거 자금을 끌어모으기 위해 식품업계와 제약업계 로비를 받아들여 마하(MAHA·미국을 다시 건강하게) 진영의 의제와 반대되는 정책을 주도했고, 콘티넨털 스트래티지의 로비스트인 와일스의 딸 케이티가 로비 창구 역할을 했다면서, 와일스 일파를 "백악관에서 몰아내야 한다"는 게 그의 주장입니다.민스의 주장에 따르면 와일스 전 비서실장은 식품의 당 함량을 줄이려는 조치에 제동을 걸면서 "중간선거에서 이기려면 설탕 업계 사람들의 돈이 필요하다"고 말했습니다.민스는 케이티를 로비스트로 고용한 기업들이 행정부에서 우선적으로 대우받았으며 그런 이야기가 백악관 내부에서 공공연히 오갔다고도 주장했습니다.아울러 와일스와 제임스 블레어 전 부비서실장 등이 보건 전문가들의 반대에도 불구하고 과일향 전자담배를 승인할 방안을 찾아보라고 보건복지부를 집요하게 압박했다고 주장했습니다.와일스와 블레어는 이런 의혹을 모두 부인하면서 대응책을 검토 중이라고 말했으며, 콘티넨털 스트래티지도 민스의 주장이 "부정확하고 근거가 없다"고 주장했습니다.민스는 선거를 앞두고 마하 지지 연대를 결속하는 역할을 맡고 있었으나, 중간선거를 불과 12일 앞둔 10월 22일에 보건복지부 선임고문직에서 사임했습니다.그는 사임 당시 낸 성명에서는 트럼프 대통령과 로버트 케네디 주니어 보건복지부 장관에게 "깊은 존경심을 품고 떠난다"며 마하 운동이 "막 시작됐다"고 밝혔다가, 선거 후에는 백악관 내부 인사들을 실명으로 지목하며 의혹을 제기한 것입니다.민스는 의혹 제기 다음날인 7일 소셜 미디어 X로 "내가 한 모든 말은 다른 고위 당국자들의 증언으로 뒷받침된다"며, 와일스와 블레어에게는 "문자와 전화로 나를 괴롭히는 일을 중단하라"고 요구했습니다.존슨 의원은 폭스뉴스에서 "우리 지지자들은 우리가 부패의 늪을 청산하기를 기대했지만, 결국 늪이 이긴 것 같다"고 말했습니다.그는 민스의 주장이 "빙산의 일각"이라며 규제 대상 대기업들이 정부 기관을 장악하고 부패시키고 있다고 주장했습니다.존슨 의원은 예정된 공화당 상원 지도부 선거를 미루고 중간선거 패배 원인부터 분석해야 한다고 요구했습니다.(사진=게티이미지)