"러시아 통계청 해킹 자료 보면…우크라전 전사자 최소 40만 명"

▲ 블라디미르 푸틴 러시아 대통령

러시아 군인이 우크라이나와 전쟁에서 40만 명 넘게 전사했다는 새로운 정황이 나왔습니다.러시아 정부가 자국 여론과 전쟁 수행에 미칠 악영향을 의식해 실제 규모를 감추는 상황에서 해킹 자료를 토대로 산출된 수치입니다.블룸버그통신은 벨라루스 반정부 해킹 단체 '키베르파르티자니 BY'(Cyberpartisans BY)와 우크라이나 해킹 단체 '사일런트 크로'(Silent Crow)로부터 러시아 연방통계청 해킹 정보를 입수했다면서 9일(현지시간) 이같이 보도했습니다.해킹 단체들은 사이버공격을 통해 전쟁 발발일인 2022년 2월 24일부터 올해 8월 말까지 러시아 연방통계청의 사망 진단서 약 39만 2천여 건이 전쟁과 명시적으로 연관된 것을 확인했습니다.이들 단체는 이달 1일 통계청의 내부 시스템에 침투해 러시아군 사망자 숫자 등 23 테라바이트(TB) 상당의 정보를 탈취한 뒤 '군사작전', '포격', '드론' 등 전쟁 사망과 관련된 코드를 추려냈습니다.통신은 약 40만 명이라는 숫자도 실종이나 부상 관련 사망 등으로 전사자를 정확히 확인하기 어려운 점을 고려하면 실제보다 적을 것이라고 추정했습니다.러시아 연방통계청은 지난달 29일부터 이달 1일까지 사이버 공격을 받았지만, 정보 유출은 확인되지 않았다고 밝혔습니다.러시아와 우크라이나는 그동안 상대국 사상자 추산치는 정기적으로 공개해 왔지만, 자국민 사상자 규모에 대해서는 자세히 밝히지 않고 있습니다.영국 정보기관인 정부통신본부(GCHQ)의 앤 키스트-버틀러 국장은 지난 5월 취임 연설에서 러시아가 2022년 2월 우크라이나를 전면 침공한 이후 약 50만 명의 병력이 전사한 것으로 추산된다고 밝혔습니다.볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 지난 2월 개전 이후 우크라이나군 전사자를 약 5만 1천 명이라고 언급한 바 있습니다.올해 들어 전선 교착상태에서 양국 충돌이 격화하면서 러시아 측 전사자 숫자도 전쟁 초기에 비해 많이 늘어나고 있습니다.우크라이나와 서방 정보기관은 10월 한 달간 러시아 군인 5만 4천 명이 숨지거나 다친 것으로 추정했습니다.최근 들어 전선이 교착된 상황에서 러시아는 우크라이나 주요 도시와 발전소 등 기간시설에 대한 공습을 강화하고 있습니다.동시에 우크라이나가 종전을 위해 영토를 더 많이 내놓도록 미국이 압력을 가하도록 요구하고 있습니다.러시아는 우크라이나 동부 돈바스(도네츠크주와 루한스크주) 전체를 확보할 때까지 군사력 사용을 계속하겠다는 입장이지만 우크라이나는 영토를 내놓을 수 없다며 맞서고 있습니다.미국이 중재하는 양측의 종전 협상은 오는 10∼11일 아랍에미리트(UAE) 아부다비에서 열립니다.영토 할양과 우크라이나에 대한 미국을 비롯한 서방의 안전보장을 둘러싼 입장 차가 커 돌파구가 나올지는 불투명합니다.(사진=AP, 연합뉴스)