[D리포트] 이등병과 함께 폭우 맞는 장군…해병대 수료식에서 무슨 일이?

지난 5일 경북 포항 해병대 교육훈련단 전투연병장에서 열린 해병 1334기 수료식.



6주간의 고된 훈련을 마치고 가족들 앞에서 빨간 명찰과 이등병 계급장을 가슴에 다는 뜻깊은 날이지만 날씨가 도와주지 않습니다.



그날 하루 20mm 이상 비가 쏟아지는 바람에 1334기 해병 1천 명과 수천을 헤아리는 가족들은 연병장에서 속절없이 비를 맞았습니다.



사열단에 자리 잡은 교육훈련단 지휘부는 지붕 덕에 비를 피할 수 있었지만 훈시에 나선 교육훈련단장 김수용 준장은 마이크를 빼어 들더니 지붕 바깥 비 속으로 걸어갑니다.



[김수용/해병대 교육훈련단장 : 차렷 상태로 그대로 들어. 안녕하십니까. 교육훈련단장 김수용 준장입니다. 1334기 가족 여러분, 궂은 날씨에도 교육훈련단을 방문해주셔서, 우리 1334기를 축하해주셔서 진심으로 감사합니다. 제가 여기 단상에서, 우리 해병들이 비 맞고 행사를 하고 있는데 단상에 앉아 있기가 너무 가시방식인 거 같아서 같이 비 맞으러 나왔습니다.]



우천 관계로 수료식을 실내에서 해도 되지만, 갓 이등병이 되는 해병들이 야외에서 하자고 주장해서 우천 야외 수료식을 하게 된 사정도 설명했습니다.



[김수용/해병대 교육훈련단장 : 오늘 행사를 야외에서 할까, 실내에서 할까 고민을 많이 해서 지휘부가 이렇게 고민을 하고 있는데 우리 1334기 우리 해병들이 '야외에서 했으면 좋겠다', '우리가 당당한 모습을 부모님께 보여주겠다'하고 이렇게 많은 의견들을 보내왔습니다. 그래서 궂은 날씨에도 불구하고 야외에서 행사를 하게 되었습니다. 우리 1334기 해병들이 이만큼 성장하고, 이만큼 성숙해졌습니다. 고생한 우리 1334기 해병들한테 큰 박수 한번 부탁드리겠습니다.]



갖은 고생 끝에 맞는 수료식인 만큼 비가 와도 야외에서 기량을 뽐내고 싶은 병아리 해병들과, 그런 해병들을 키워내고 같이 비를 맞는 훈련단장.



그 장군에 그 부하입니다.



[김수용/해병대 교육훈련단장 : 더 많은 훈시를 하고 싶지만 당당한 우리 해병들을 보니 훈시는 이것으로 생략하도록 하겠습니다. 그리고 궂은 날씨에도 많은 어려움이 있을 거라고 생각합니다, 이 자리를 찾아주시기가. 따라서 오늘 출타 복귀 시간은 1시간을 연장해서 17시에 복 귀할 수 있도록 그렇게 조치하겠습니다.]



(취재 : 김태훈, 영상편집 : 김윤성, 영상제공 : KFN, 제작 : 디지털뉴스부)