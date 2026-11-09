'일산신도시 재정비' 속도…백송마을 첫 특별정비구역 지정 눈앞

▲ 1기 일산신도시 모습

경기 고양시가 일산신도시 재건축 사업에 속도를 내고 있습니다.선도지구 4곳 가운데 백송마을이 도시계획위원회 심의를 마치면서, 이르면 올해 안에 일산신도시 첫 특별정비구역으로 지정될 전망입니다.선도지구뿐 아니라 후속 지구들도 잇따라 심의 절차에 들어가면서 일산 전반으로 정비사업이 확대되고 있습니다.고양시가 추진하는 '일산 노후 계획도시 정비사업'은 조성된 지 20년이 넘은 100만㎡ 이상 노후 택지지구의 주거환경을 개선하는 사업입니다.시는 지난해 6월 정비 기본계획을 수립·고시한 데 이어, 노후 계획도시 정비 및 지원에 관한 특별법에 따라 특별정비구역 지정을 추진하고 있습니다.일산 재건축 대상지 48곳 가운데 후곡·강촌·백송·정발마을 등 4곳을 선도지구로 선정해 우선 추진해 왔고, 올해 1월부터는 후속 지구 정비에도 나섰습니다.현재 가장 앞서 있는 곳은 백송마을입니다.지난달 도시계획위원회 심의를 마쳤고, 심의에서 제시된 조건에 대한 조치가 이뤄지면 이르면 올해 안에 특별정비계획 결정과 특별정비구역 지정이 고시될 전망입니다.정비가 완료되면 기존 2천732 가구 규모의 단지는 최고 49층, 3천686 가구 규모로 탈바꿈하게 됩니다.다른 선도지구와 후속 지구도 절차를 밟고 있습니다.후곡마을과 후속 지구인 강촌·백마마을은 경관위원회 심의를 마치고 도시계획위원회 심의를 준비하고 있습니다.선도지구 강촌마을은 다음 달 시의회 의견 청취를 앞두고 있습니다.고양시는 사업 속도를 높이기 위해 특별정비계획의 완성도를 높이는 데도 주력하고 있습니다.주민들이 정식으로 정비계획을 제안하기에 앞서 전문가 자문과 관계부서 사전 협의를 진행하는 방식입니다.현재 후속 지구 3개 구역에서 전문가 자문이 이뤄지고 있습니다.자문을 거쳐 정비계획안이 마련되면 토지 등 소유자 과반수의 동의를 얻어 특별정비계획 결정과 특별정비구역 지정을 제안하게 됩니다.구역 지정 이후에는 각종 심의 절차를 통합해 사업 기간을 줄인다는 방침입니다.일반적인 재개발·재건축 사업은 복잡한 행정절차와 각종 심의로 구역 지정부터 준공까지 10년 이상 걸리는 경우가 많습니다.특히 경관심의와 건축심의 등이 개별적으로 진행되면서 단계마다 수개월에서 수년씩 사업이 지연되기도 합니다.고양시는 이런 문제를 줄이기 위해 지난해 7월부터 여러 심의를 한자리에서 진행하는 통합심의위원회를 운영하고 있습니다.일산 노후 계획도시 정비사업 역시 특별법에 따라 사업 시행계획 단계에서 통합심의를 받을 수 있어, 행정절차 단축에 도움이 될 것으로 기대하고 있습니다.민경선 고양시장은 "노후 계획도시 정비사업은 단순한 재건축을 넘어 청년층 유입과 새로운 일자리 창출을 이끄는 도시 공간 재창조 사업"이라며 "합리적인 기본계획을 토대로 정비사업이 원활하게 추진되도록 행정적 지원을 강화하겠다"고 밝혔습니다.(사진=고양시 제공, 연합뉴스)