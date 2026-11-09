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[자막뉴스] "말 잘 들을거야?" 귀신 훈육 놀이에…터져버린 '아동학대' 논란

손형안 기자
작성 2026.11.09 11:02 조회수
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한국민속촌이 아이들을 대상으로 진행하는 귀신 놀이 콘텐츠가 아동 학대에 해당한다는 지적이 나와 논란이 불거졌습니다.

입길에 오르고 있는 프로그램은 한국민속촌이 지난 9월 12일부터 진행 중인 '귀신사바 귀신놀이'라는 제목의 콘텐츠 가운데 '귀신 참교육' 프로그램입니다.

여기에 참여한 부모들이 아이들의 훈육이 필요하다며 상담을 신청하면, 귀신 분장을 한 연기자들이 아이들을 대상으로 호통을 치면서 생활 습관을 고치겠다는 등의 약속을 받는 방식으로 진행됩니다.

이색 콘텐츠로 입소문이 나면서 주말 민속촌 방문객이 몰리고, SNS상에서도 크게 회자되고 있습니다.

이 과정에서 겁을 먹은 아이들이 우는 모습 등도 목격됐는데, 이를 두고 해당 귀신 행사가 아동학대라는 주장도 제기된 상태입니다.

관련 영상물 댓글 등엔 두려움을 남기는 행사는 아이에게 트라우마를 남긴다는 취지의 비판이 이어지고 있는 반면에, 좋은 아이디어라며 재미로만 봐야 한다는 주장이 팽팽히 맞서고 있습니다.

논란이 커지자, 관할 지자체엔 부적절한 취지의 정서적 학대라며 프로그램 운영 중단을 요구하는 민원이 접수된 것으로 알려졌습니다.

이에 따라 용인시는 조만간 아동 전문가, 경찰과 함께 한국민속촌을 방문해 프로그램 운영 실태를 살펴볼 예정으로 전해졌습니다.

이런 가운데, 민속촌 귀신놀이 프로그램은 오는 15일까지 진행됩니다.

(취재: 손형안, 영상편집: 홍진영, 디자인: 양혜민, 제작: 디지털뉴스부, 출처 : 유튜브 '속촌아씨')
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