김장철 맞아 수입 식품 검사 강화한다…부적합 제품 폐기

▲ 중국 수입 배추 점검

김장철을 앞두고 당국이 수입 식품 통관·유통 단계 안전관리를 강화합니다.식품의약품안전처는 9일부터 20일까지 김장철에 소비가 증가하는 수입 농·수산물, 가공식품 등을 대상으로 통관 단계 검사를 강화하고 국내에서 유통되는 김장 재료를 수거해 검사한다고 밝혔습니다.주요 검사 대상은 배추·고추·무·양파·생강 등 농산물과 민물새우·염장새우·마른새우 등 수산물, 절임 배추·액젓·고춧가루·소금 등 가공식품입니다.특히 중국산 배추와 절임 배추에 대해서는 통관 단계에서 포름알데히드 검사를 지속하고 있다고 식약처가 전했습니다.식약처는 지난 8월 중국 일부 농촌 지역에서 배추의 신선도를 유지하기 위해 포름알데히드를 사용한 사실이 드러나자 중국산 배추에 대한 검사를 강화했습니다.올해는 김장 매트·채칼·김치통 등 기구·용기를 유통 단계 검사 대상에 포함해 안전성을 확인합니다.식약처는 통관 단계에서 부적합하다고 판단한 수입 식품은 반송하거나 폐기하고, 유통 단계에서 확인한 부적합 제품은 회수·폐기할 방침입니다.(사진=연합뉴스)