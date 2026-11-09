젠슨 황, 중국 스파이 의심 여성과 불륜 인정

젠슨 황 엔비디아 최고경영자가 중국 정보기관의 첩자로 의심받는 여성 기업인과의 불륜 관계를 시인했습니다.



황 CEO는 회사 임직원에 보낸 이메일에서 "아내를 두고 외도했으며, 아내와 자식들에게 상처를 줬고 내가 한 일에 대해 어떠한 변명의 여지도 없다"며 "가족과 임직원 모두에게 사과한다"고 말했습니다.



엔비디아 이사회는 공식 성명을 내고 "젠슨 황이 외국 정보기관의 표적이 됐다는 보도와 관련해 독립 조사에 착수했다"면서 "다만, 국가 안보나 엔비디아의 기밀이 유출됐다고 볼 만한 근거는 없다"고 밝혔습니다.



뉴욕타임스는 마코 루비오 미국 국무장관이 젠슨 황과 중국 스파이로 의심되는 여성의 관계를 경고하는 기밀 문건 작성을 직접 감독했고, 문건은 올 봄 트럼프 행정부 고위 당국자들에게 배포됐다고 보도했습니다.



문건은 중국 여성 앨리스 황에 대한 미국 정보당국의 전자 감청 자료를 토대로, 앨리스 황이 근무한 메가스피드가 엔비디아의 AI 반도체를 중국으로 밀반입하는데 관여했을 가능성과 젠슨 황과 연인 관계라는 점 등을 경고한 것으로 알려졌습니다.