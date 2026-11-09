볼 뽀뽀에 같은 차까지…'젠슨 황 불륜' 시장 흔들리나

지난해 5월 타이완의 한 유명 식당, 엔비디아 젠슨 황 CEO가 한 여성에게 가벼운 입맞춤을 건넵니다.



식사를 마친 두 사람은 같은 차량을 타고 현장을 떠납니다.



사진 속 여성은 싱가포르 데이터센터 기업 '메가스피드'의 고위 임원인 앨리스 황.



이들의 심상치 않은 기류가 카메라에 포착된 것은 이번이 처음이 아닙니다.



지난 2024년 타이완에서 열린 주요 AI 기업 임원 모임 등 공식 석상에서도 두 사람은 줄곧 동석하며 밀접한 관계를 이어왔습니다.



이후 미 정보당국이 앨리스 황을 중국 국가안전부에 포섭된 스파이이자 젠슨 황의 연인으로 규정했다는 외신 보도가 잇따르며 논란이 일자 당초 "일상적인 교류"라며 일축했던 젠슨 황 CEO는 결국 내부 메모를 통해 불륜 사실을 공식 인정했습니다.



그러면서 자신의 아내와 가족에겐 "사과한다고 해서 되돌릴 수 없다는 것을 알고 있다"면서도 "사랑한다"고 말했습니다.



문제는 엔비디아의 이 같은 '수장 리스크'가 가뜩이나 불안한 글로벌 AI와 반도체 시장 전반으로 불똥이 튈 수 있다는 점입니다.



실제 엔비디아는 관련 소식이 전해진 뒤 주가가 9% 넘게 급락하는 등 시장은 요동쳤습니다.



특히 미 하원을 비롯한 미국 정치권이 국가안보 위협과 기밀 유출 여부에 대한 고강도 조사를 예고하고 나서면서, 대중국 매출 차질은 물론 경영권 전반의 불확실성까지 증폭되고 있습니다.



엔비디아 이사회도 국가안보 관련 의혹에 대한 독립 조사에 착수한 상황에서, 황 CEO의 교체 가능성과 후계자 부재에 따른 경영 리스크까지 거론되기 시작한 겁니다.



엔비디아의 실적 불안까지 현실화할 경우, 고대역폭 메모리 공급 등으로 긴밀히 얽혀 있는 국내 핵심 반도체 기업들 역시 주가와 실적 측면에서 연쇄적인 타격이 불가피할 전망입니다.



(취재 : 이현영, 영상편집 : 이다인, 디자인 : 이수민, 제작 : 디지털뉴스부)