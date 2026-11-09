트럼프 "젠슨 황은 훌륭한 사람…중국 방문에 데려갈 것"

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령이 8일(현지시간) 중국 스파이로 의심되는 여성과 불륜관계였음을 인정한 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)를 "훌륭한 사람"이라며 옹호했습니다.트럼프 대통령은 이날 플로리다주 팜비치의 공항에서 백악관으로 돌아오는 길에 취재진과 만나 황 CEO 불륜 사건과 관련해 "그 문제에 대해 그와 통화하지 않았다"며 이같이 말했습니다.트럼프 대통령은 "나는 그가 훌륭한(fine) 사람이라는 건 안다. 그러나 무슨 일이 일어나고 있는지 아무도 모르지 않나"라며 "모든 게 잘 풀렸으면 좋겠다. 그는 놀라운 일을 해냈으니 내 생각엔 그는 분명 훌륭한 사람일 것이라고 믿는다"고 밝혔습니다.이어 "그(젠슨 황)는 명예로운 사람"이라며 "직접 들어봐야 한다"고 덧붙였습니다.이달 중순 필리핀·중국 순방에 황 CEO를 대동할 것인지를 묻자 "잘 모르겠지만, 나는 확실히 그를 데려갈 것"이라며 "그가 뭔가 잘못을 저질렀다는 건 듣지 못했다"고 답했습니다.앞서 황 CEO는 이날 발표한 성명을 통해 해당 여성과의 불륜관계를 인정했습니다.엔비디아 이사회는 이날 공식 성명을 내고 황 CEO가 중국 정보기관의 표적이 됐다는 최근 보도에 대한 독립 조사에 착수했다면서도 "국가 안보나 엔비디아의 기밀이 유출됐다고 볼 만한 근거는 없다"고 밝혔습니다.또한, 트럼프 대통령은 중국 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석 계기에 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 3자 정상회담을 할 것이라고 밝혔습니다.3자 정상회담이 성사된다면 "꽤 흥미로울 것"이라며 "비핵화를 비롯해 여러 주제에 대해 폭넓게 논의할 예정"이라고 했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)