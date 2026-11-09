[자막뉴스] "삼전, 지금은 반등 가능성에 주목할 때"

삼성전자 주가에 대해 "반등 가능성에 주목하라"는 분석이 나왔습니다.



KB증권은 오늘(11월 9일) 삼성전자의 현 주가를 놓고 "비관이 정점에 달한 지금은 반등 가능성에 주목할 때"라고 밝혔습니다.



KB증권에 따르면 지난 2005년 이후 약 20년 동안 삼성전자 주가 흐름을 분석하면 고점 대비 40% 이상 하락한 경우, 60일 이후 주가 상승 비율이 97%를 상회합니다.



삼성전자의 주가는 지난 6월 19일 고점 대비 50% 하락했는데, 그 이유가 실적 우려보다는 인공지능, AI의 자본조달 문제와 수익성 우려 때문이라는 겁니다.



아울러 미국의 중간선거 이후 AI 규제 불확실성까지 중첩된 결과라고 봤습니다.



이에 KB증권은 주가는 조정되고 있지만 삼성전자의 실적은 오히려 상향 조정되고 있다고 판단했습니다.



그러면서 향후 2년 동안 누적 영업이익이 1021조에 달할 것으로 전망했습니다.



이에 주가수익비율 3배까지 하락한 지금은 실적과 주가의 괴리가 역사상 최대 수준까지 확대됐다고 강조했습니다.



지금의 주가가 대외 정책적 우려와 변수를 과도하게 선반영하고 있다는 설명입니다.



특히 미국 민주당의 AI 규제 의지가 강해도 기술 혁명인 AI산업의 투자 수요를 꺾기 어려울 것으로 전망했습니다.



김동원 KB증권 연구원은 "민주당은 AI 산업의 성장 동력을 훼손하기보다는 경제 성장과 유권자 보호를 동시에 추구하는 정책적 균형점을 모색할 전망"이라고 밝혔습니다.



(취재 : 조기호, 영상편집 : 서병욱, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)