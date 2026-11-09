미국 국무장관 "이란 요구 터무니없어…협상 돌파구 임박 아냐"

▲ 마코 루비오 미국 국무장관

마코 루비오 미국 국무장관이 이란과의 협상에서 돌파구가 임박한 상황은 아니라고 밝혔습니다.8일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 루비오 장관은 이날 플로리다에서 기자들과 만나 "여러 국가가 다양한 아이디어를 가지고 이란과 계속 접촉하고 있지만, 돌파구를 눈앞에 두고 있다고 말하지는 않겠다"고 말했습니다.특히 그는 이란 측 요구에 대해 "단순히 받아들일 수 없는 수준을 넘어 일부는 터무니없고 말도 안 되며, 정말 비현실적"이라고 비판했습니다.다만 그는 구체적으로 어떤 요구가 비현실적인지는 언급하지 않았습니다.이란은 그동안 협상의 전제조건으로 미국이 페르시아만의 이란 항구에 대한 해상 봉쇄를 해제하고 제재를 철폐해야 한다고 요구해 왔습니다.반면 미국은 이란에 호르무즈 해협을 다시 개방하고 핵 프로그램에서 양보할 것을 요구하고 있습니다.루비오 장관의 발언은 도널드 트럼프 대통령이 CNN과의 전화 통화에서 협상이 상당한 진전을 이룰 경우 이란에 대한 추가 공격 가능성이 낮다고 밝힌 것과는 다소 온도 차를 보였습니다.트럼프 대통령은 추가 공격 가능성을 묻는 말에 "그들이 합의에 서명하느냐에 달렸다"며 "필요할 가능성은 매우 낮다"고 답했습니다.공화당이 상·하원의 소수당으로 전락한 미국 중간선거 이후 이란 전쟁의 외교적 해결 가능성은 다시 부상하고 있습니다.미국과 이란의 주요 중재자인 카타르는 이란이 핵 활동과 관련한 제안을 검토하고 있다고 밝혔고, 트럼프 대통령도 최근 셰이크 타밈 빈 하마드 알사니 카타르 군주와 긴장 완화 방안을 논의했습니다.다만 아바스 아라그치 이란 외무장관은 이날 미국 중간선거 이후 "중재자들의 활동이나 움직임은 전혀 없었다"고 주장했습니다.아라그치 장관은 이란 국영통신 IRNA에 "미국이 선거 결과를 받아들이는 데 얼마나 시간이 걸릴지, 그리고 이후 어떤 방향을 선택할지 지켜봐야 한다"고 말했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)