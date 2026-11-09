고양시 "건설연은 경기 북부 버팀목…지방 이전 제외해 달라"

▲ KICT 한국건설기술연구원

경기 고양시가 정부의 2차 공공기관 지방 이전 대상 발표를 앞두고 한국건설기술연구원(이하 건설연)이 지역에 남아 경기 북부와 함께 성장할 수 있도록 지역의 사정을 헤아려 달라는 입장을 밝혔습니다.시는 국가 균형발전이라는 정부 정책의 취지에 공감하면서도 수십 년간 각종 규제로 발전이 더딘 경기 북부에 유일한 과학기술 분야 정부출연연구기관마저 떠나게 되면 고양시와 경기 북부가 감당해야 할 어려움이 더욱 커질 수밖에 없다고 설명했습니다.정부는 올해 1월 김윤덕 당시 국토교통부 장관이 2차 공공기관 지방 이전을 공식화한 데 이어 9월에는 이전 방향과 원칙을 발표했습니다.지난달 23일에는 홍지선 국토교통부 장관이 국정감사에서 이전 대상 기관과 지역을 11월 중 발표하겠다고 밝혔습니다.발표가 다가오면서 30년 가까이 지역과 함께해 온 건설연의 거취는 고양시민들의 큰 관심사로 떠올랐습니다.시 관계자는 "국가 균형발전은 모두가 함께 풀어가야 할 과제이고 정부가 전국의 고른 발전을 위해 얼마나 깊이 고민하고 있는지 잘 알고 있다"며 "다만 균형의 관점에서 오랜 규제를 묵묵히 견뎌온 고양시와 경기 북부의 현실도 함께 살펴봐 주셨으면 하는 것이 간절한 바람"이라고 말했습니다.시가 이런 목소리를 내는 이유는 경기 북부가 오랫동안 각종 규제를 안고 살아왔기 때문입니다.경기 북부는 국가 안보와 수도권 질서를 위해 수도권 과밀억제권역, 군사시설보호구역, 개발제한구역, 상수원보호구역 등 겹겹이 놓인 이른바 '접경지역 중첩규제' 속에서 50년 가까이 발전의 속도를 늦춰 왔습니다.그 사이 각종 인프라와 양질의 일자리는 경기 남부로 몰렸고 사람들의 발길도 남쪽으로 이어졌습니다.올해 경기 북부 시군의 재정자립도는 높아야 30% 안팎, 대부분 10∼20%대에 머물러 경기도 평균(54.4%)은 물론 전국 평균(42.4%)에도 크게 못 미칩니다.수도권에 속해 있다는 이유로 지방에 주어지는 지원에서도 비켜서 있는 등 이중삼중의 어려움을 겪고 있다는 것이 시의 설명입니다.이재명 대통령도 "특별한 희생에는 특별한 보상이 있어야 한다"며 오랜 규제를 감내해 온 경기 북부에 대한 관심을 여러 차례 밝혀 왔습니다.건설연은 국내 유일의 건설·국토관리 분야 정부출연연구기관이자 경기 북부 유일의 과학기술 분야 출연 연구기관입니다.1983년 재단법인으로 개원해 1997년 일산 본원으로 옮겼고, 1999년 국립 건설시험소와 통합했습니다.(사진=연합뉴스)