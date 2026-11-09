[자막뉴스] "아내에게 불충실" 젠슨 황 불륜 인정…조사 나선 엔비디아

젠슨 황 엔비디아 최고경영자가 중국 정보기관의 첩자로 의심받는 여성 기업인과의 불륜 관계를 시인했습니다.



현지시간 8일 엔비디아 이사회는 공식 성명을 내고 "창업자이자 CEO인 젠슨 황이 외국 정보기관의 표적이 됐다는 최근 보도와 관련해 독립 조사에 착수했다"고 발표했습니다.



이사회는 황 CEO가 조사에 적극 협조를 약속했다고도 설명했습니다.



이사회는 "엔비디아와 주주 이익에 있어 가장 중요한 요소인 미국의 국가 안보와 경제 안보를 최우선으로 삼고 있다"며 "조사 과정에서 입수 가능한 모든 정보를 면밀히 검토할 것"이라고 강조했습니다.



이사회는 다만 "국가 안보나 엔비디아의 기밀이 유출됐다고 볼 만한 근거는 없다"며 "젠슨과 경영진을 신뢰한다"고 언급했습니다.



황 CEO도 별도 메시지를 통해 "아내에게 불충실했다. 내 행동은 아내와 자식들에게 상처를 줬고 내가 한 일에 대해 어떠한 변명의 여지도 없다"며 "가족과 임직원 모두에게 사과한다"고 고개를 숙였습니다.



황 CEO는 회사 경영과 관련해서는 "엔비디아를 이끄는 것은 내 인생의 특권"이라며 "여러분의 신뢰를 다시 얻기 위해 노력하겠다"고 말했고, 국가 안보와 관련한 우려가 제기된 데 대해서는 "엔비디아를 보호하고 미국의 국가 안보를 지키기 위해 최선을 다하겠다"고 강조했습니다.



앞서 황 CEO는 중국 정보기관 국가안전부(MSS)의 스파이 의혹을 받는 중국 기업인 앨리스 황(중국명 황러)과 연인 관계라는 의혹이 제기돼 왔습니다.



싱가포르 데이터센터 기업 메가스피드의 임원 출신인 앨리스 황은 황 CEO에 접근해 첨단 AI 반도체 기밀과 미 행정부 동향을 수집하려 했다는 의혹으로 미 정보당국의 감시를 받아왔습니다.



(취재: 손형안, 영상편집: 이유진, 디자인: 양혜민, 제작: 디지털뉴스부)