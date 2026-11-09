"젠슨황-중국 스파이 관계 기밀문건 있었다…미 국무장관이 감독"

▲ 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 중국 정부 스파이로 의심되는 앨리스 황이 지난 2024년 타이베이의 한 바에서 나란히 앉아 있다.

마코 루비오 미국 국무장관이 엔비디아 최고경영자(CEO) 젠슨 황과 중국 스파이로 의심되는 여성의 관계를 경고하는 기밀 문건 작성을 직접 감독한 것으로 전해졌습니다.뉴욕타임스(NYT)는 8일(현지시간) 복수의 소식통을 인용해 이 기밀 문건이 올봄 도널드 트럼프 행정부 고위 당국자들에게 배포됐다고 보도했습니다.문건은 싱가포르 소재 데이터센터 기업 메가스피드의 임원이었던 중국 여성 앨리스 황(중국명 황러)에 대한 미국 정보당국의 전자 감청 자료를 토대로 작성됐습니다.미국 당국은 황러가 근무한 메가스피드는 수출이 제한된 엔비디아의 첨단 인공지능(AI) 반도체를 중국으로 밀반입하는 데 관여했을 가능성을 조사해 왔습니다.특히 당국은 황러가 중국 최고 정보기관 국가안전부(MSS)에 포섭돼 활동하고 있고, 젠슨 황과 연인 관계라고 판단했습니다.황러가 한 미국 시민과 친밀한 관계를 맺고 있다는 사실이 포착됐고, 정보당국이 해당 인물의 신원을 확인한 결과 젠슨 황으로 드러났다는 것입니다.이 같은 사실을 루비오 장관이 트럼프 행정부에 직접 경고했다는 사실은 이번에 처음 알려졌습니다.AI 반도체 수출 규제 완화를 주장하면서 트럼프 대통령에게 상당한 영향력을 행사했던 젠슨 황에 대해 행정부 고위층은 그의 사생활과 중국 정보기관 관련 의혹을 이미 인지하고 있었다는 점이 주목된다는 것이 NYT의 지적입니다.루비오 장관이 감독한 기밀 문건은 트럼프 대통령의 지난 5월 중국 방문을 앞두고 고위급 보안인가를 가진 행정부 관계자들에게 배포됐습니다.젠슨 황은 트럼프 대통령의 중국 방문에 동행할 주요 기업인 명단에서 일단 제외됐지만, 기밀 문건 배포와 관련이 있는지는 확인되지 않았습니다.당시 트럼프 대통령은 젠슨 황이 기업인 명단에서 빠졌다는 언론 보도를 접한 뒤 알래스카 기착지에서 그를 합류시켰습니다.NYT에 따르면 트럼프 대통령은 이미 1년 전 황러에 대한 전자감청 자료와 그녀가 중국 정보기관을 위해 활동하고 있다는 당국의 판단을 보고받았습니다.트럼프 대통령은 별도의 조치를 취하지 않은 것으로 전해졌습니다.메가스피드는 현지 사업 기반이 거의 없는 소규모 사무실을 운영하면서도 최근 몇 년간 엔비디아 제품을 20억 달러(약 2조 7천억 원) 어치 구매했습니다.이 회사는 동남아시아에 데이터센터를 건설해 중국 알리바바에 컴퓨팅 자원을 임대하고 있습니다.(사진=넷선더 링크트인 게시물 캡처, 연합뉴스)