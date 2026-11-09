"성경 내용 싫다" 불 붙이고…"책만 태우려 했다" 황당 변명

▲ 서울고등법원

쪽방 건물 복도에서 성경책에 불을 붙인 주민이 방화미수 혐의 유죄 판결을 받았습니다.오늘(9일) 법조계에 따르면 서울고법 형사15-1부(원익선 이희준 성언주 고법판사)는 현주건조물방화미수 등 혐의로 기소된 A 씨에게 1심과 같이 징역 2년 6개월을 선고했습니다.A 씨는 지난해 3월 18일 주거지인 원룸에서 성경책을 읽다가 내용이 마음에 들지 않는다는 이유로 복도 바닥에 성경책을 놓은 후 라이터로 불을 붙였습니다.이 불로 주변에 있던 플라스틱 의자와 복도 벽면, 바닥 일부가 탔습니다.목격자 신고로 출동한 소방관들이 화재를 진압해 건물 전체에 불이 번지지는 않았습니다.공소청은 A 씨가 건물 자체에 불을 지르려 했다고 보고 현주건조물방화미수 혐의를 적용했습니다.A 씨는 별도의 폭행 혐의로도 기소됐습니다.그는 법정에서 "성경책을 태우려고 했을 뿐 건물에 불을 지를 의도가 없었다"고 주장하며 혐의를 부인했습니다.하지만 올해 9월 1심은 "A 씨는 불이 건물에 옮겨붙을 가능성을 인식했음에도 별다른 조처를 하지 않았다"며 "미필적으로나마 방화 고의가 있었다"고 판단했습니다.재판부는 A 씨가 거주한 건물은 각층에 작은 원룸이 좁은 복도를 사이에 두고 붙어 있어 불이 나면 번질 위험이 매우 높았다고 짚었습니다.불이 난 주변에는 쉽게 탈 수 있는 나무 재질의 문도 있었다고 지적했습니다.그러면서 "A 씨는 불이 바닥이나 벽면을 타고 다른 층으로 번지거나 문을 태워 바깥으로 확대되는 등 건조물 전체에 번질 가능성이 있음을 충분히 인식할 수 있었다"고 밝혔습니다.1심은 A 씨의 폭행 혐의까지 유죄로 인정해 실형을 선고했습니다.A 씨는 2심 들어 혐의를 전부 인정하며 감형을 호소했지만 받아들여지지 않았습니다.2심 재판부는 "A 씨가 2심에서 강조해 주장하는 사정들은 이미 1심이 형을 정할 때 고려한 것으로 보인다"며 "1심의 양형은 재량의 합리적인 범위 내에서 이뤄졌다"고 설명했습니다.(사진=연합뉴스)