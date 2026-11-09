"앤트로픽, 26일 이전 기업공개 완료 방침"

▲ 앤트로픽 AI

앤트로픽이 최근 기술주 매도세에도 불구하고 미국 추수감사절(11월 26일) 연휴 이전에 기업공개(IPO)를 완료한다는 방침이라고 파이낸셜타임스(FT)가 소식통들을 인용해 7일(현지시간) 보도했습니다.앤트로픽이 1조 2천500억∼1조 7천500억 달러(약 1천700조~2천380조 원)의 기업가치로 800억~1천억 달러를 조달할 것으로 소식통들은 예상했습니다.이는 애초 거론됐던 기업가치 '2조 달러 육박'에는 크게 못 미칩니다.앤트로픽의 한 대형 투자자는 "매우 보수적으로 가격을 책정해 1조 5천억 달러 정도로 시작한 뒤, 이후 가치를 높여갈 것으로 본다"고 말했습니다.다른 기관투자자는 약 1조 3천억 달러 수준을 예상하기도 했습니다.시장조사업체 바이탈 널리지는 "AI 관련 주식 매도세가 이어지면서 앤트로픽의 IPO는 더욱 어려워지고 있다.이는 곧 설비투자를 위한 자금 확보가 어려워짐을 뜻하며, 결과적으로 추가 매도를 유발하는 악순환으로 이어질 수 있다"고 지적했습니다.투자자들에 따르면 다리오 아모데이 최고경영자(CEO)는 기업가치가 낮아지더라도 IPO를 강행하겠다는 의지를 보이고 있습니다.한 초기 투자자는 "이는 전체 과정에서 하나의 이정표일 뿐"이라며 " 다른 자금 조달 사례와 마찬가지로 IPO 역시 하나의 수단으로 여겨야 한다"고 말했습니다.