이라크 쿠르드 자치지역 주요 가스전 드론 피격…생산 중단

▲ 이라크 국기

이라크 쿠르드 자치지역에 있는 아랍에미리트(UAE) 소유 가스전이 8일(현지시간) 드론 공격을 받아 가스 생산이 중단됐다고 로이터 통신 등이 이날 보도했습니다.보도에 따르면 이날 밤 쿠르드 자치지역 내 최대급 가스 생산 복합단지 중 하나인 코르모르 가스전에서 드론 1기가 액화석유가스(LPG) 저장탱크를 타격해 화재가 났습니다.쿠르드 자치정부 천연자원부와 전력부는 공동 성명에서 이번 공격을 "테러 공격"이라고 규정하고 피해를 최소화하기 위해 노력하고 있다고 밝혔습니다.알리 알자이디 이라크 총리는 초기 평가 결과 이번 공격으로 인한 인명 피해는 없는 것으로 조사됐다고 밝혔습니다.코르모르 가스전은 쿠르드 자치지역의 발전용 연료를 공급하는 곳으로, 이날 피격으로 약 2.8 기가와트(GW)에 해당하는 발전 용량이 상실됐다고 쿠르드 자치정부 전력부는 설명했습니다.현재까지 이번 공격의 배후를 자처한 세력은 없다고 로이터는 전했습니다.쿠르드 자치지역은 수년간 에너지 시설을 겨냥한 로켓 및 드론 공격의 표적이 돼 왔으며, 현지 당국은 친이란 이라크 무장단체를 이들 공격의 배후로 지목해 왔다고 AFP 통신은 설명했습니다.(사진=연합뉴스)