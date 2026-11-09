앤트로픽, 데이터센터용 가스 발전기 4.6조 원 직접 확보

▲ 앤트로픽

앤트로픽이 데이터센터 전력공급에 쓸 가스 발전기를 34억 달러(약 4조 6천억 원)에 사들이며 전력설비 직접 확보에 나섰다고 파이낸셜타임스(FT)가 8일(현지시간) 보도했습니다.보도에 따르면 앤트로픽은 지난 9월 말 텍사스주 샌안토니오의 설비 공급업체 원PWR솔루션스로부터 1.7기가와트(GW) 규모의 대형 발전기 인수 약정을 사들였습니다.인공지능(AI) 기업의 단일 발전설비 구매로는 알려진 것 중 최대 규모입니다.앤트로픽이 원PWR 자체를 인수한 것은 아니지만 계약에는 발전기 설치에 필요한 엔지니어링·건설 역량이 포함됐습니다.한 관계자에 따르면 원PWR은 2년 전 캐터필러에 발전기를 주문했으나 거래를 마무리하려면 자금이 필요했고, 앤트로픽은 원래 원PWR의 고객이 될 계획이었으나 이 주문을 넘겨받는 쪽을 택했습니다.FT는 가스터빈과 발전기 수요가 치솟고 제조 대기 기간이 수년으로 늘면서 AI 기업들이 중개업체를 건너뛰고 설비 생산을 직접 통제하고 있다고 짚었습니다.일론 머스크의 스페이스X 소유 xAI는 올해 초 이동식 가스터빈을 20억 달러(약 2조 7천억 원)에 사들였고, 구글 모회사 알파벳은 지난해 말 에너지 개발업체 인터섹트를 인수했습니다.앤트로픽은 스페이스X의 주요 고객이기도 해, 컴퓨팅 용량 임차에 따른 월 지급액이 연말까지 31억 달러(약 4조 2천억 원)에 이를 것으로 예상됩니다.투자은행 스티펠의 아라시 나자드 청정에너지·전력 부문 책임자는 "전력 인프라 일부를 소유하고 자체 역량을 갖추면 통제할 수 없는 차질로부터 스스로를 더 잘 보호할 수 있다고 기업들은 믿는다"고 말했습니다.