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문유현 데뷔 첫 더블더블…정관장 3연승

홍석준 기자
작성 2026.11.09 07:41 조회수
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<앵커>
프로농구 정관장의 2년차 가드 문유현 선수가 데뷔 첫 '더블더블'을 기록하며 팀의 3연승을 이끌었습니다.

<기자>
문유현은 부상으로 빠진 간판 가드 변준형의 빈자리를 잘 메웠는데요.

절묘한 리버스 레이업으로 추가 자유투를 이끌었고, 빠른 돌파에 이은 골밑슛으로 적재적소에 득점을 터뜨리며 정관장에 주도권을 안겼습니다.

문유현은 경기 막판 허를 찌르는 패스로 아반도의 강력한 덩크슛까지 도와 승부에 쐐기를 박았고, 16점에 어시스트는 10개로 데뷔 첫 '더블더블'을 달성하며 3연승을 이끌었습니다.

그동안 숨을 고르던 KCC 허웅은 마침내 폭발했습니다.

기복이 있는 3점슛을 시도하기보다는 LG 골밑을 적극적으로 파고들었고, 올 시즌 개인 최다인 27점을 올리며 3연승에 힘을 보탰습니다.

프로배구 현대캐피탈은 2연승을 달렸습니다.

세트 점수 1대 1로 맞선 3세트, 9번의 듀스 접전 끝에 결정적인 블로킹으로 33대 32를 만들었고, 이어서 상대 범실로 세트를 가져왔습니다.

기세를 잡은 현대캐피탈은 24점을 기록한 레오를 앞세워 4세트를 압도하면서 승부에 마침표를 찍었습니다.

여자부 도로공사도 흥국생명을 꺾고 개막전 패배 뒤 2연승을 기록했습니다.

(영상편집 : 박기덕)
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