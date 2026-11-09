'스카프 아저씨'에 옥반지까지…남대문 살린 명물들

<앵커>



요즘 남대문 시장, 참 인기가 많습니다. 입담으로 유명한 '스카프 아저씨'같이 스타 상인부터 목욕용품에 옥반지처럼 이색적인 상품들이 젊은 층을 사로잡고 있는데요.



박세원 기자가 현장에 직접 가봤습니다.



<기자>



지난 6일 금요일, 평일 낮 시간대 발 디딜 틈 없이 붐비는 이곳, 서울 남대문시장입니다.



요즘 이 시장에 유독 사람들이 몰리는 곳이 있다고 하는데, 같이 가보시죠.



​사람들이 겹겹이 둘러싼 시장 한복판의 한 스카프 매장.



구름처럼 몰려든 손님들이 하나같이 휴대전화를 꺼내 한 상인을 찍고 있습니다.



재치 있는 입담으로 SNS에서 일약 스타로 떠오른 이른바 '스카프 아저씨'입니다.



[자, 열심히 고르다 보면은 조금 덜 거지 같은 게 있을 거야, 언니야. 그걸 집으셔야 돼.]



아저씨를 만나려고 긴 줄을 서고, 같이 사진도 찍습니다.



[이경진·윤선희/경기 고양시 일산 : (사람들이) 많이 웃고 싶은가 봐요. (웃을 일이 별로 없는데.) 기운도 받고, 웃고 싶고.]



알록달록한 때 수건과 목욕 바구니가 빼곡한 사우나 용품 상가에도 발 디딜 틈이 없습니다.



SNS를 휩쓴 이른바 '사우나코어'의 2030세대 유행과 맞물려 목욕용품을 다뤄온 시장 상가가 성지순례 코스로 떠오른 것입니다.



[김혜원/서울 강동구 : 이렇게 써서 (얼굴을) 가리는 거예요. 그러면 두피도 보호하고 얼굴 뜨거운 열감도 커버가 되고.]



같은 자리에서 40년째 그릇을 판매해 온 상인도 유행의 변화를 체감합니다.



[박병수/그릇 가게 상인 : 옛날에는 이런 민무늬(접시)를 썼는데 지금은 이게 뭐예요? 너구리, 이런 접시들을 좋아해요, 캐릭터 있는.]



일명 '할머니 반지'로 불리던 옥반지는 패션 아이템으로 변신했고, 외국인 관광객들의 발길도 이어지고 있습니다.



[샌디/미국인 관광객 : 남대문시장에 오면 가성비 있는 옥 제품들을 구경할 수 있다고 들었어요.]



남대문시장이 있는 회현동 점포당 월 평균 매출액도 증가하고 있습니다.



[안선희/목욕용품 가게 상인 : 30~40대가 엄청 늘었어요. 주말엔 20대, 신나죠, 신나죠!]



낡은 전통시장이라는 인식 속에 백화점과 온라인 쇼핑에 밀려났던 남대문시장이 SNS와 입소문을 타며 부활하고 있습니다.



(영상취재 : 이찬수·김남성, 영상편집 : 김경연, 디자인 : 조수인)