고속도로 차량 추돌…통근 버스, 가로수 들이받아

<앵커>



오늘(9일) 새벽 전남광주 광산구의 한 고속도로에서 차량 2대가 부딪혀 4명이 다쳤습니다. 어제 저녁 대전에서는 버스가 가로수를 들이받았습니다.



밤사이 사건·사고 소식, 신용일 기자입니다.



<기자>



고속도로 한복판, 승용 차량 범퍼가 완전히 부서졌습니다.



오늘 새벽 0시 10분쯤, 전남광주 광산구 호남고속도로 순천 방향 산월 나들목 근처에서 승용차 1대가 앞서가던 차량 뒷부분을 들이받는 사고가 났습니다.



이 사고로 두 차량의 운전자와 동승자 등 모두 4명이 다쳐 병원으로 옮겨졌고, 약 30분 동안 일부 도로가 통제됐습니다.



경찰은 20대 운전자가 졸음운전을 하다 사고가 난 것으로 보고 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.



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부러진 가로수가 인도를 덮쳤습니다.



어제 저녁 7시 10분쯤, 대전 서구 갈마동에서 주행 중이던 회사 통근 버스가 가로수를 들이받았습니다.



사고 당시 버스에는 6명이 타고 있었는데, 다친 사람은 없었습니다.



경찰은 운전하던 중 갑자기 몸이 안 좋아지면서 사고가 났다는 60대 운전자의 진술을 토대로 자세한 사고 경위를 조사하고 있습니다.



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어제 오후 3시 13분쯤에는 서울 도봉구 창동의 한 자동차 정비소에 있던 승합차에 불이 났습니다.



신고를 받고 현장에 출동한 소방대원들은 15분여 만에 불을 완전히 껐습니다.



인명 피해는 없었지만, 차량 일부가 불에 타면서 1천200여만 원의 재산 피해가 났다고 소방 당국은 밝혔습니다.



경찰과 소방당국은 차량 엔진룸 인근에서 불이 시작된 것으로 보고 정확한 사고 원인을 조사하고 있습니다.



(영상편집 : 이상민, 화면제공 : 송영훈·서울 도봉소방서)