폴란드 총기 난사 22명 사상…테러 혐의 수사

<앵커>



많은 관광객들이 찾는 폴란드 크라쿠프에서 한 남성이 차를 타고 광장을 돌며 총격을 가해 6명이 숨지고 16명이 다쳤습니다. 총격범의 자택에서도 가족 3명이 숨진 채 발견됐는데, 당국은 이번 일을 테러로 규정하고 수사에 들어갔습니다.



박재현 기자입니.



<기자>



현지시간 7일 오후 3시쯤, 폴란드 크라쿠프의 중앙광장.



승용차 1대가 멈춰서더니 잠시 후 행인이 쓰러집니다.



중무장한 남성이 차에 탄 채 광장을 돌며 무차별 총격을 가하면서 최소 6명이 사망하고 16명이 부상을 입었습니다.



사망자 중 2명은 영국, 오스트리아 시민이고, 부상자 중 5명은 외국 국적인 것으로 파악됐습니다.



[이탈리아 국적 관광객 : 밥을 먹고 있었는데 (총소리가 들려서) 달리기 시작했어요. 너무 무서워서 한 번도 뒤돌아보지 않고 달렸습니다.]



경찰은 수차례 총격 끝에 전투복과 방탄조끼를 입은 범인을 검거했습니다.



범인은 극우 사상에 심취한 20대 폴란드 국적 남성 미하우 옥신스키로 파악됐는데, 검찰은 범행을 테러 행위로 규정하고 살인과 살인미수 혐의로 수사를 시작했다고 밝혔습니다.



[마르친 키에르빈스키/폴란드 내무장관 : 모든 정황이 총격범이 극우 이념의 영향을 받았다는 사실을 가리키고 있습니다. 이 문제 역시 조사 대상이 될 것입니다.]



범행에 이용된 차량에서는 총기 4정이 발견됐습니다.



당국은 크라쿠프에서 약 150km 떨어진 총격범의 집을 수색하던 중 범인의 부모와 여동생 등 시신 3구를 발견했다고 밝혔습니다.



[다니엘 프로코포비치/폴란드 검찰 대변인 : 아파트에서 발견된 모든 시신에 총상 흔적이 있는 것으로 확인됩니다. 총격으로 인한 부상 때문에 사망한 것으로 보입니다.]



카롤 나브로츠키 폴란드 대통령은 현지시간 8일부터 이틀 간을 국가 애도 기간으로 선포했습니다.



폴란드는 경찰의 허가를 받으면 총기를 보유할 수 있는데, 범인도 총기 보유 허가를 받은 것으로 확인됐습니다.



폴란드에서는 지난해 처음으로 등록된 민간 총기 개수가 100만 개를 넘어섰습니다.



우크라이나와 국경을 맞대고 있는 폴란드에서는 지난 2022년 러시아와 우크라이나 전쟁 발발 이후 민간 총기 허가 건수가 급증한 것으로 알려졌습니다.



(영상편집 : 이승열, 디자인 : 변다영)